„Înfrângerea trumpismului”: Guy Verhofstadt vine la București să vorbească despre populismul care pune democrația la încercare

Guy Verhofstadt a fost prim-ministru al Belgiei între 1999 și 2008 și a condus grupul liberal ALDE din Parlamentul European între 2009 și 2019. La EUROSFAT 2026, lansarea cărții sale va fi însoțită de discuții despre ascensiunea populismului, viitorul democrației și rolul Uniunii Europene într-un context internațional caracterizat, potrivit organizatorilor, de tensiuni geopolitice și polarizare politică.

EUROSFAT 2026, organizat sub tema „România și cele 2026 de nuanțe de adevăr”

Ediția din acest an este organizată într-un moment în care încrederea în instituțiile publice este scăzută, conform unui comunicat Europuls, care citează un sondaj INSCOP Research potrivit căruia, în ianuarie 2026, 18,4% dintre români declarau că au încredere în Guvern, iar Parlamentul avea un nivel de încredere de 11,9%.

În același timp, potrivit datelor Eurobarometrului menționate de organizatori, 74% dintre români consideră Uniunea Europeană un loc de stabilitate într-o lume cu probleme.

„Într-un spațiu public tot mai polarizat, în care dezinformarea și știrile false circulă cu rapiditate, Europuls își propune să readucă la aceeași masă opinii divergente, argumente și perspective diferite”, se arată în comunicat.

Organizatorii spun că tema forumului pornește de la ideea că „adevărul nu este întotdeauna alb sau negru”, iar EUROSFAT 2026 își propune să creeze un cadru de dialog despre provocările României și viitorul țării în Uniunea Europeană.

Vor fi două zile de dezbateri despre România și Uniunea Europeană

Forumul va avea loc pe 12 și 13 noiembrie și va reuni la București decidenți europeni și naționali, reprezentanți ai societății civile, experți, jurnaliști, oameni din mediul de afaceri și reprezentanți ai mediului academic. Pe agenda evenimentului se află o serie de dezbateri dedicate unor teme precum competitivitatea României, identitatea digitală, PNRR, adoptarea monedei euro, competitivitatea companiilor, inteligența artificială în administrația publică și justiție.

Printre sesiunile anunțate se numără „Să facem democrația măreață din nou”, „Perspectivele de competitivitate ale României”, „RO Wallet: cum transformăm identitatea digitală într-un instrument util cetățenilor?”, „De la PNRR la PPNR – lecții învățate” și „EURO: Proiect de țară sau capcană?”.

Agenda mai include dezbateri despre „EU Inc. – ce înseamnă al 28-lea regim pentru companiile românești?”, inteligența artificială în sistemul public, accesul la justiție și tranziția energetică.

„EUROSFAT își propune să aducă mai aproape de public deciziile europene care vor influența dezvoltarea României în următorii ani și să încurajeze un dialog în care perspectivele diferite pot contribui la identificarea unor soluții concrete”, precizează Europuls.

Forumul are sprijinul unor instituții europene și organizații private

Evenimentul se desfășoară sub înaltul patronaj al Parlamentului European, al Comisiei Europene și al Președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene.

Potrivit comunicatului menționat anterior, ediția din 2026 este susținută de Confederația Patronală Concordia și Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, în calitate de parteneri principali. Printre partenerii strategici enumerați de organizatori se află Google, Philip Morris România, eMAG, BCR, DHL, Garanti BBVA, ADR București-Ilfov, Fundația Friedrich Ebert și Asociația Energia Inteligentă.

EUROSFAT este prezentat de organizatori drept cel mai mare forum anual de afaceri europene din România. Forumul are la bază teme legate de democrație, implicare civică și dialog public și urmărește să aducă în discuție subiecte europene, naționale și regionale.

Europuls – Centrul de Expertiză Europeană este o organizație neguvernamentală înființată în 2010 la Bruxelles de un grup de experți români în afaceri europene. Organizația spune că urmărește promovarea integrării europene în România și dezvoltarea unui spațiu public european, prin articole, studii, dezbateri, ateliere și conferințe.