Intervenție salvatoare în Miami: o româncă, medic în Marea Britanie, a salvat viața unui bărbat

Medicul a intervenit rapid, și-a dat seama că bărbatul nu are puls și l-a resuscitat. La fața locului a fost chemată și echipa medicală de urgență a aeroportului.

Datorită intervenției rapide a medicului Elena Sumanariu, inima bărbatului a fost repornită cu ajutorul unui aparat defibrilator.

Mesaj de mulțumire din partea American Airlines

Publicația Kentonline relatează despre faptul că medicul Elena Sumanariu a primit o scrisoare de mulțumire pentru gestul său din partea companiei American Airlines.

„Deși situația a fost neașteptată și, în mod natural, stresantă, pregătirea mea medicală și‑a spus cuvântul, iar reacția mea a fost aproape instinctivă. Am recunoscut urgența, am evaluat rapid situația și am intervenit imediat pentru a oferi asistență medicală, în timp ce echipa de urgență a aeroportului era mobilizată. Fiind departe de mediul meu clinic obișnuit, situația a fost diferită față de răspunsul la o urgență în spital, dar principiile fundamentale ale resuscitării rămân aceleași. În acel moment, nu era timp să mă gândesc la altceva decât la ceea ce trebuia făcut. Am fost foarte recunoscătoare că am putut ajuta și, mai ales, recunoscătoare că rezultatul a fost unul pozitiv”, a declarat medicul Elena Sumanariu pentru presa din Marea Britanie.

Intervenția, apreciată de medicii din Marea Britanie

Colegii alături de care profesează medicul din România au apreciat intervenția Elenei.

„Reacția rapidă, expertiza medicală și calmul Elenei au făcut o diferență semnificativă. Suntem mândri că face parte din echipa noastră. Deși acest lucru s‑a întâmplat la mii de kilometri distanță de East Kent, suntem extrem de mândri că este membră a echipei EKH”, a declarat, pentru sursa citată, dr. Saba Mahmood, medic în cadrul East Kent Hospitals din Marea Britanie.

Cine este Elena Sumanariu

Absolventă a Colegiului Economic „Octav Onincescu” din Botoșani, Elena Sumanariu a absolvit cursurile Facultății de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. A profesat în cadrul Spitalului de Urgență Floreasca, iar acum lucrează în Marea Britanie.