Intervenții pentru combaterea efectelor furtunii în București și în alte județe

Forţele de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov acţionează, duminică după amiază, pentru îndepărtarea unor copaci căzuţi din cauza vântului puternic. Pe strada Dreptăţii, un arbore a căzut peste o maşină iar un altul, pe firele de alimentare cu energie electrică.Una dintre intervenţii are loc la intersecţia străzii Trotuşului cu strada Volga, unde un copac a căzut pe carosabil, potrivit News.ro.

De asemenea, pe strada Dreptăţii, un arbore a căzut pe un autovehicul, iar pe strada Alunului a căzut pe firele de alimentare cu energie electrică, arată bilanţul ISU Bucureşti-Ilfov.

De asemenea, la intersecţia dintre şoseaua Fundeni şi şoseaua Morarilor, un stâlp a căzut din cauza rafalelor de vânt.

Meteorologii au emis, duminică după amiază, avertizare cod roşu pentru Bucureşti şi judeţul Ilfov, anunţând vânt puternic cu rafale de peste 90 km/h, averse torenţiale care vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de mici şi medii dimensiuni.

Circulația trenurilor electrice a fost blocată în complexul feroviar București Nord

Circulaţia trenurilor alimentate cu energie electrică a fost blocată, duminică după amiază, după ce complexul feroviar Bucureşti Nord a rămas fără tensiune în linia de contact, din cauza furtunii. Capitala se află, duminică, sub avertizare cod roşu meteorologic. Începând cu ora 16:25, alimentarea cu energie electrică a liniei de contact a fost restabilită, a anunţat CFR S.A.

CFR S.A. informează că, începând cu ora 16:25, alimentarea cu energie electrică a liniei de contact din Complexul Feroviar Bucureşti Nord a fost restabilită.

”Douăzeci de minute mai târziu, începând cu ora 16:46, linia de contact a fost scoasă accidental de sub tensiune pe mai multe sectoare de cale ferată. astfel, firele I şi II Bucureşti Băneasa – Pantelimon, staţiile d ecale ferată Paltelomon şi Obor, ruta Pantelimon-Obor şi firele I şi II Pantelimon – Ramificaţia Pasărea sunt impracticabile din cauza avarilor produse pe reţeua de alimentre.

Echipele de intervienţie se ală pe teren şi acţionează cu drezina pantograf din Chitila, pentru identificarea cauzei şi remedierea deficienţei.

”Circulaţia trenurilor cu tracţiune electrică poate fi afectată temporar pe sectoarele menţionate. Reluarea alimentării cu energie electrică se va realiza după finalizarea intervenţiei şi efectuarea verificărilor tehnice necesare”, transmite CFR.

Județul Neamț s-a aflat sub cod roșu

Autorităţile din judeţul Neamţ intervin, duminică după-amiază, pentru evacuarea apei din mai multe gospodării şi de pe străzi în comuna Dragomireşti, afectată de ploi torenţiale. Meteorologii au emis, duminică, avertizări nowcasting cod roşu pentru mai multe zone din acest judeţ.

”Forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Dragomireşti intervin în comuna Dragomireşti pentru evacuarea apei din două gospodării (case şi curţi) din satul Vad dar şi pentru îndepărtarea unor aluviuni de pe carosabil în satul Hlăpeşti”, informează, la ora transmiterii acestei ştiri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

Pe parcursul zilei, autorităţile din acest judeţ au emis în repetate rânduri mesaje RO-Alert, după ce meteorologii au emis avertizări nowcasting cod roşu, prin care au anunţat averse torenţiale care vor acumula peste 50…60 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie puternică cu viteza vântului la rafală de peste 90 km/h şi grindină de medii dimensiuni.

Județul Argeș, de asemenea, afectat

Mai multe zone ale judeţului Argeş au fost afectate de furtună, autorităţile intervenind, duminică după amiază, în trei localităţi pentru limitarea efectelor vîntului puternic. Un copac a căzut pe calea ferată, în comuna Lereşti, iar la Câmpulung un arbore s-a prăbuşit în Grădina publică.

Pompierii argeşeni, alături de Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, autorităţile locale şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu, intervin, duminică, în trei localităţi, pentru gestionarea efectelor furtunii.

Una dintre zonele afectate este municipiulul Câmpulung, unde un copac a căzut în Grădina publică.

În comuna Lereşti, satul Voineşti, un arbore rupt de vânt a căzut pe calea ferată, iar în comuna Rucăr a plouat torenţial, mai multe curţi şi un beci fiind inundate.

Intervenții în șapte localități din județul Suceava

Pompierii profesionişti din Suceava şi cei din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă au intervenit, duminică, în mai multe zone din judeţ, pentru gestionarea situaţiilor provocate de fenomenele meteo extreme. În unele zone, din cauza unor canale înfundate, apa a refulat şi a intrat în gospodării.

„Urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase, pompierii militari suceveni, alături de lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, au fost solicitaţi să intervină pentru îndepărtarea unor arbori căzuţi, dar şi pentru decolmatarea unor podeţe şi evacuarea apei, care a inundat curţi şi gospodării în mai multe localităţi din judeţ”, informează, duminică, ISU Suceava.

Bilanţul instituţiei arată că în localităţile Ciumârna, Româneşti şi Iacobeşti, Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au tăiat şi au îndepărtat mai mulţi arbori căzuţi pe carosabil sau pe cabluri electrice.

Tot Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă a intervenit şi la Suceviţa pentru a decolmata o canalizare înfundată, dar şi la Cajvana, unde un beci a fost inundat.

„Pompierii militari au intervenit la Vatra Moldoviţei, unde, din cauza unui canal blocat, apa a refulat inundând gospodăriile (curţi) din zonă. De asemenea, la Solca, pompierii militari au evacuat apa dintr-o gospodărie (curte şi grădină), de pe o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătraţi, cu o adâncime de 40 de centimetri. Din cauza canalizării defecte, apa a intrat şi în locuinţă, unde a inundat baia”, precizează sursa citată.

La ora transmiterii acestei ştiri, unele intervenţii au fost finalizate, iar altele sunt în desfăşurare.