Kremlinul respinge planul de pace adus de emisarul american. Negocierile trilaterale, amânate pentru luna noiembrie

Kremlinul a reacționat la planul de pace propus de liderii europeni și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Oslo. Oficialii ruși au criticat documentul prezentat de emisarul american Steve Witkoff în cadrul întâlnirii de la Sankt Petersburg. Administrația de la Moscova a transmis că propunerile occidentale sunt lipsite de „substanță”.

În ciuda acestui răspuns, președintele american Donald Trump a afirmat că discuțiile reprezintă cel mai mare progres înregistrat până în prezent pentru încheierea războiului. Întâlnirea din Rusia a avut loc la o zi după ce emisarul Steve Witkoff a discutat cu Volodimir Zelenski și cu liderii europeni în Norvegia.

Negocieri amânate pentru luna noiembrie

Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a explicat poziția Moscovei după discuțiile cu trimisul american. Oficialul de la Kremlin a precizat că Rusia este pregătită, în principiu, să reia discuțiile trilaterale la jumătatea lunii noiembrie. Acest termen coincide cu perioada de după alegerile parțiale din Statele Unite.

Ușakov a declarat că Moscova dorește ca viitoarele negocieri să se concentreze pe securitatea postbelică. El a confirmat că emisarul Steve Witkoff l-a informat pe Vladimir Putin despre aspectele noi din abordările europenilor și ale Kievului, dar a reiterat că acestea nu schimbă datele problemei. La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că administrația de la Kiev susține reluarea discuțiilor trilaterale în cel mai scurt timp posibil.

Emisarul american a catalogat discuțiile cu liderul de la Kremlin drept constructive. Totodată, el a precizat că rămân multe detalii de rezolvat la nivel tehnic între cele trei state, conform The Guardian.

Eliberarea unui ostatic și reacții la Washington

Întâlnirea de la Sankt Petersburg a adus și eliberarea cetățeanului american Stephen Hubbard, un fost profesor de 74 de ani, închis de peste patru ani în Rusia. Această decizie a atras declarații controversate din partea emisarului Steve Witkoff, care l-a numit pe Vladimir Putin un om cu spirit umanitar.

Afirmația a provocat reacții la Washington. Senatorul republican Thom Tillis l-a criticat public pe emisarul american. În schimb, vicepreședintele J.D. Vance i-a luat apărarea reprezentantului diplomatic și a invocat succesul eliberării ostaticului. Președintele Donald Trump a evitat să comenteze direct afirmațiile emisarului, dar a subliniat că Statele Unite nu au oferit nimic la schimb pentru eliberarea lui Hubbard.

Atacuri aeriene și decizii legate de rețeaua Starlink

Pe front, operațiunile militare continuă cu intensitate. Rachetele rusești au lovit Kievul în primele ore ale zilei de joi, după un atac aerian precedent soldat cu rănirea a șase persoane. Bilanțul victimelor civile din ultimele zile indică patru persoane ucise în Kiev și în regiunea Harkov.

Rusia a raportat la rândul ei atacuri pe propriul teritoriu și în zonele ocupate. Un atac ucrainean cu drone a ucis două persoane în regiunea Luhansk. La Moscova, primarul Serghei Sobianin a anunțat că 630 de drone au fost lansate spre regiunea capitalei pe parcursul nopții. Dintre acestea, 163 s-au apropiat de oraș, iar incidentul a dus la rănirea a două persoane.

În plan logistic, secretarul de stat american Marco Rubio a abordat problema accesului Ucrainei la rețeaua Starlink. Oficialul a precizat că deciziile aparțin exclusiv companiei SpaceX și lui Elon Musk, nu Casei Albe. Clarificările vin în urma unor rapoarte potrivit cărora Musk a limitat viteza versiunii militare a sistemului de sateliți utilizat de armata ucraineană. În același timp, președintele Volodimir Zelenski a confirmat că Statele Unite au reluat schimbul de informații militare cu Kievul după reuniunea de la Oslo.