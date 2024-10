Laura Nordis, Voicu, Vicol, Ciorbă și nițel Ciolacu

Nordis este o poveste românească plină de românismele mileniului III. O coafeză de pe strada Moșilor din Capitală a ieșit în lume la brațul unui primar aterizat și el după 1990 dintr-un magazin de electronice din Portul Anvers (sub numele de George Pădure), amîndoi cu o ciudată apariție de buticari, și ea, după o dezinvoltă intrare pe scenă, a schimbat partenerii, prietenii, mașinile și grupurile de influență.

Ce scria ziarul Libertatea despre botoxata și pavazata Laura prin 2015, cînd încă bătea holurile tribunalelor și nu era „doamna deputat”, în zilele în care Marcel Ciolacu nu mai umbla la vînătoare cu Omar Hayssam, ci se zbătea și el să-și facă un loc mai gras în politică!

„ Avocata Laura Voicu – cea care o reprezintă pe fosta şefă a DIICOT Alina Bica – are un trecut demn de o adevărată telenovelă. O chema Laura Vicol şi a fost căsătorită cu milionarul Mihai Vicol, condamnat în 2011 la patru ani şi nouă luni de închisoare pentru fraudarea a un milion de euro din fondurile europene, destinate comunicaţiilor. Şi-a schimbat numele după divorţ în Laura Voicu. Iubita lui Leo de la Strehaia Laura Voicu a fost şi iubita “prinţului ţiganilor”, Leo din Strehaia. Acesta susţinea la vremea respectivă că i-ar fi plătit 28.000 de euro lui Adrian Copilu Minune, pentru a compune, special pentru iubita sa, maneaua “Laura, eşti viaţa mea/Fără tine nu pot sta”. Nu în ultimul rând, Leo îi trimitea Laurei câte 1.001 trandafiri. Apărătoarea Cămătarilor Pe plan profesional, avocata Laura Vicol a fost şi apărătoarea membrilor clanului Cămătarilor. Pe de altă parte, ea l-a reprezentat şi pe afaceristul Ovidiu Tender, culmea ironiei, unul dintre denunţătorii fostei şefe a DIICOT, Alina Bica” (Libertatea 20 martie 2015).

Laura Vicol (fostă Voicu), zisă și Laura Nordis, s-a remarcat cu apărarea cîrnățarilor, a interlopilor și a miliardarilor de carton, dar și cu folosirea oamenilor din halucinata poveste a Baroului Constituțional, zis și Baroul Bota SRL din Orăștie, la un moment dat ea fiind arestată pentru că a trimis în instanță avocați cu delegații false, fără să aibă dreptul de a participa la un proces.

Liberă ca fata de cartier și curajoasă ca pasărea cerului, cu magnet, nu neaparat juridic, ea a zburat spre grupurile de fete și băieți din politică.

La fete, s-a apropiat de Olguța Vasilescu, de Alina Bica, de Elena Udrea și de notărițele Ioana Băsescu și Andreea Cosma, iar la băieți, de capital, de Marcel Ciolacu și de Sorin Grindeanu, dar și de Alfred Simonis, de cei din conducerea PSD și a ajuns parlamentar și omul cheie în proiectele de legi din poziția de șef al comisiei juridice. Si, mai apoi, mare și tare, avize, apariții, alocuțiuni amețite, anturaje, avantaje, amintiri de la petreceri deșănțate, curse cu avioane private la Monte Carlo, vacanțe în Dubai cu lideri, cîrmaci, mahări, interlopi și nababi. Laura Nordis și Familia ei au strîns în jurul lor vedete, starlete, decidenți din fotbal, Federația și Liga, captivați de lumina lămpii la tot ce este la modă și la putere. De la Shelly la Cămătari și Burleanu, toți s-au bucurat care de ce. Şi au gonflat proiecte, au adunat bani, au amînat, au învîrtit, au dat înapoi, au trăit și s-au fericit cu afacerea și viața lor înfloritoare.

Laura Nordis a ratat de puțin postul de ministru al Justiției și n-ar fi fost de mirare să fi visat, ca și Elena Udrea, la un post de președinte al României sau măcar de comisar european. Dacă-i parcurgi declarația de avere, zici că citești inventarul din magazia unui tezaur. Dacă răsfoiești calendarul anului 2024, îți dai seama că de la declanșarea campaniei electorale stă să cînte „Fluturaș, nu mai ai aripioare!”.

Iar de la demisia din PSD și din poziția de șefă a Comisiei juridice, chiar poate cînta:

„Fluturaș nu m-ai ai aripioare

Domnul conte ți le-a retezat

Fluturaș cînd aveiai aripioare

Culegeai miere din floare-n floare”.

Așa cum eșecurile Elenei Udrea anunțau prăbușirea lui Traian Băsescu, la fel, și „pierderea aripioarelor” de Laura Vicol, zisă și Laura Nordis, o prefigurează pe cea a lui Marcel Ciolacu.

Ce garanții betonate dădea sponsorul politic Marcel Ciolacu despre dînsa?

„Am luat act, nu o cunosc pe Laura Vicol, nu am auzit sa fie nici corupta, nici neprofesionista. Am auzit ca a avut anumiti clienti, ca si avocat. Acum, daca dvs. luati un interviu unui criminal inseamna ca nu o sa mai aveti dreptul la viața publica?”

Cînd a fost întrebat de ziariști ce caută Laura Vicol (fostă Voicu, zisă Nordis) în poziția de șefă a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a zis:

„N-am nicio problema cu activitatea ei profesionala, stiu ca a avut initiative legislative bune”.

Bune-bune, tare de tot, pentru că între ele a fost și cea prin care „revoluționarii cu rol determinant în victoria revoluției din decembrie” să beneficieze de indemnizații lunare. Probabil că Marcel Ciolacu să fi uitat că și el are „acte” de revoluționar.

Cu demisia din funcția de șef al Comisiei Juridice și din PSD, Laura Voicu devine o anonimă politic. Se apropie de final o telenovelă din democrația românească. Cucoana nu mai are aripioare! Rapiditatea reacției ar putea fi semnul unor legături mai culpabile cu grupul Nordis. De mai bine de un an, DIICOT are în lucru un dosar pentru infracțiunea de grup infracțional organizat. Este vorba de zeci de procese care se tîrîie de niște vreme.

Şi procurorii le-au tîrît cît le-au tîrît, dar nu mai pot ține. Abia acuma cineva a apăsat pe buton.