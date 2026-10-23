Luca Niculescu, despre violențele din școli: „Înțelegem revolta părinților și a profesorilor”

În mesajul său, premierul a făcut și o greșeală: a încurcat Pitești cu Ploiești.

Alex Tudor - senior editor
Luca Niculescu, despre violențele din școli: „Înțelegem revolta părinților și a profesorilor”

FOTO: captură video / Guvernul României (YouTube)

În mesajul său, premierul a făcut și o greșeală: a încurcat Pitești cu Ploiești.

Luca Niculescu, premierul României, a declarat vineri dimineață, înainte de începerea ședinței de guvern, că violențele recente din școlile din România „sunt profund îngrijorătoare”. Acesta a mai adăugat că va avea o ședință cu miniștrii și instituțiile responsabile de domeniul educației pentru găsirea unor soluții.

În mesajul său, premierul a făcut și o greșeală: a încurcat Pitești cu Ploiești.

„Vreau să transmit un gând de solidaritate copiilor și profesoarei care au fost răniți în incidentele grave petrecute în ultimele zile în școlile din Bistrița și Ploiești. Le doresc din suflet însănătoșire grabnică, completă și vreau știe atât ei, cât și familiile lor, că Guvernul României este alături de ei.

Aceste cazuri grave de violență din ultima perioadă sunt profund îngrijorătoare. Înțelegem teama, înțelegem revolta părinților și a profesorilor, pentru că școala trebuie să fie un loc în care copiii învață, se dezvoltă, se simt protejați, și nu un loc în care le este teamă să meargă”, a precizat Luca Niculescu.

„Nu este suficient să reacționăm după fiecare incident grav”

Premierul a mai adăugat că statul trebuie să se axeze și pe prevenție.

„Niciun copil nu trebuie să plece de acasă cu frică și niciun copil nu trebuie să se întrebe dacă acel copil se va întoarce de la școală în siguranță.

Imediat după această ședință de guvern voi avea o ședință de lucru cu miniștri și instituțiile responsabile. Vreau să stabilim rapid un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli, un plan care să conțină responsabilități clare, măsuri de prevenție, intervenții rapide și sancțiuni ferme pentru acte de violență.

Nu este suficient să reacționăm după fiecare incident grav. Trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a preveni astfel de incidente și astfel de tragedii. Siguranța copiilor nu este negociabilă, este o responsabilitate fundamentală a statului, este o prioritate a acestui guvern”, a spus Luca Niculescu.

Amintim că un elev de 15 ani din Pitești și-a înjunghiat joi un coleg și l-a agresat pe altul. Ulterior, băiatul de 15 ani a fost reținut.

Un alt caz grav a avut loc în Bistrița, unde un elev de 13 ani, din clasa a VII-a, și-a atacat cu un cuțit profesoara de matematică și un coleg de 12 ani.

După incident, au fost emise ordine provizorii de protecție pentru șase elevi și pentru profesoară, iar minorului i-a fost montată o brățară de monitorizare.

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2 comentarii

  1. In cele doua incidente, autorii au fost elevi. Parintii acestora nu au nici o responsabilitate ?! Personal, cred ca sunt principalii responsabili.

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