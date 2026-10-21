Luca Niculescu merge în prima vizită oficială la Chișinău. Ce a discutat cu Vasile Tofan

Relațiile dintre București și Chișinău, pe agenda noului premier.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Luca Niculescu merge în prima vizită oficială la Chișinău. Ce a discutat cu Vasile Tofan

Relațiile dintre București și Chișinău, pe agenda noului premier.

Premierul Luca Niculescu a anunțat miercuri că prima sa vizită oficială va avea loc la Chișinău. Decizia a fost luată în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său din Republica Moldova, Vasile Tofan. Cei doi au discutat despre continuarea proiectelor comune și despre consolidarea relațiilor dintre cele două țări. Niculescu a reafirmat sprijinul Guvernului României pentru aderarea Republicii Moldova la UE.

„Am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Vasile Tofan, căruia i-am mulțumit pentru urările calde și prietenoase. Am convenit ca prima mea vizită să fie la Chișinău și ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem deja în desfășurare și pentru a identifica altele noi, cu același obiectiv: să asigurăm securitatea și prosperitatea cetățenilor noștri”, a transmis Luca Niculescu pe platforma X.

Miniștrii români vor lua legătura cu omologii lor de la Chișinău

Luca Niculescu a anunțat că le-a cerut deja membrilor Cabinetului său să înceapă discuțiile cu reprezentanții Guvernului de la Chișinău. Premierul a subliniat că Republica Moldova se poate baza în continuare pe sprijinul României, inclusiv în procesul de integrare europeană.

„Le-am cerut deja miniștrilor români să ia legătura cu omologii lor de la Chișinău. L-am asigurat de întregul meu sprijin și de cel al colegilor mei din Guvernul României pentru Republica Moldova, inclusiv în ceea ce privește aderarea sa la Uniunea Europeană”, a mai transmis șeful Executivului.

La rândul său, Vasile Tofan l-a felicitat pe Luca Niculescu pentru preluarea mandatului și l-a invitat la Chișinău. Cei doi urmează să se întâlnească în perioada următoare, fără ca o dată exactă să fi fost anunțată.

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1 comentariu

  1. A rezolvat problemele romanilor si are timp sa aprofundeze si sa rezole si problemele moldovenilor.
    Va urma in mod sigur Ucraina.

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