Marcel Ciolacu, pozat în Italia cu un fost lider PSD condamnat la 6 ani de închisoare și urmărit internațional

Fostul premier și actualul lider al CJ Buzău, Marcel Ciolacu, a fost fotografiat pe terasa unui hotel de lux din Italia împreună cu fostul șef al CJ Neamț, Ionel Arsene. Pozele cu cei doi, publicate de HotNews, îi surprind pe terasa Vilei Cortine Palace, unde cazarea ar fi undeva la 800 de euro pe noapte. Ionel Arsene este condamnat la 6 ani de închisoare în România. Acesta a fugit în Italia, dar cererea de extrădare făcută de autoritățile române a fost refuzată.
Poza a fost făcută în finalul lunii iunie 2026, când Marcel Ciolacu ar fi petrecut mai multe zile de concediu cu familia în nordul Italiei. Pozele sunt realizate în 25 iunie 2026, la micul dejun al hotelului. Ciolacu e într-o cămașă albă și blugi. Arsene are acum barbă.
„Ciolacu, Arsene și cei care i-au însoțit au venit îmbrăcați casual la micul dejun pentru că hotelul este unul exclusivist, costă cam 800 de euro camera pe noapte, este elegant și există un cod tacit asumat de oaspeți”, a explicat pentru HotNews un martor ocular.
Mai multe poze și filmări, pe HotNews.
HotNews a încercat să îi contacteze pe Marcel Ciolacu și Ionel Arsene. Cei doi nu au răspuns. Ulterior, jurnaliștii au mers la Buzău, unde Ciolacu le-a spus jurnaliștilor că „ce fac eu personal nu privește pe nimeni”. Șeful CJ Buzău nu a răspuns, apoi, întrebărilor jurnaliștilor HotNews.
Cine este Ionel Arsene
Ionel Arsene, PSD-ist vechi, a fost președintele Consiliului Județean Neamț, dar și deputat din partea partidului. În vremea în care făcea parte din legislativ, în 2015, „Arsene a cerut unui om de afaceri un comision de 5% din „din suma totală de 60.000.000 lei ce trebuia alocată de Administrația Națională Apele Române (A.N.A.R.) pentru finalizarea contractelor pe care firma respectivă le avea în derulare cu administrațiile bazinale”, acuza DNA, potrivit Digi24.
În plus, pe când conducea filiala județeană a social-democraților din Neamț, Arsene a primit 100.000 de euro de la un fost primar din Piatra Neamț. Arsene promisese că va convinge ANI să-i declare un contracandidat incompatibil edilului, conform DNA.
Ionel Arsene a fost condamnat, în martie 2023, la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Fapta vizată a fost trafic de influență, după ce a cerut peste trei milioane de lei mită. Înainte de sentiința definitivă, Arsene a fugit din România. S-a predat ulterior în Bari, dar de atunci statul român nu reușește aducerea sa înapoi în România.
Statul român îl consideră pe Ionel Arsene în continuare fugar. Acesta se află în continuare pe lista urmăriților internaționali ai Poliției Române.
8 comentarii
Alo,DIICOT?daca asta nu e grup infractional organizat,atunci ce e?
Cum este urmărit international daca toata lumea stie unde este? Cine trebuie sa l aresteze? Noi?
„S-a predat ulterior în Bari, dar de atunci statul român nu reușește aducerea sa înapoi în România.” deci justitia din Bari il are sub control, poate chiar are o forma de restrictie conform legilor din Italia. Ca si in cazul Bica
5% din 60 milioane de lei… adica nimic raportat la cat ii imputau porcusorii lu’ Vanghelie? 50 milioane de euro?
Explicația lui Ciolacu după revenirea în țară;
– Eu i-am cerut lui Arsene sa vine in țară și să facă pușcărie. Am fost mandatat de ………………
Completați voi pct de suspensie.
Problema este alta. Când va fi judecat Ciolacu zis CIOLAN ?Pentru dezastrul ,,realizat” în mandatul său în care singurul aspect care a șocat pe români a fost parada modei a pantofilor roșii , scumpi dar urati pe care îi etala dimineața înainte de a pleca la Guvern. Dar ce vorbim noi . Aceasta ar fi normalitate . Dar intr- un stat in care justitia ar fi libera nu împănată cu servicii coordonate cu ordinele venite de la Nisa , transmise PSD spre executare. Adică Dragnea a făcut ,,pârnaie “ iar aces analfabet obraznic remarcat ca ,,grataragiu” la SRI , care a făcut gafe după gafe ,,direcționate” . A executat ordinele pentru asigurarea unei vieți liniștite și mănoase pentru el și familia. Fiul său este mare ,,scula” în domeniul fotovoltaicelor fără să aibă nicio experiență ci doar ,,influențe”. Și Grindeanu se străduiește să ne mintă în continuare cu ,,cai verzi pe pereți”.BLA !
ca putea sa-i cumpere singuri din indemnizatia de deputat cateva mii de euro/luna cu masa ieftina la cantina parlamentului sau putea sa-i primeasca de ziua lui…el este vinovat pt ca a facut partitul frecventabil, pt comasarea alegerilor si ”punerea” pe lista comuna a PNL-istilor si noncombat la locale PSD ”aici” PNL „dincolo” si in felul acesta alte partide au fost defavorizate, cresterea bugetului administratiei prezidentiale ca sa aiba Iohannis bani de plimbare cu avioane inchiriate, inghetarea pensiilor si salariilor cu inflatia…insa nu va raspunde pt ca Parlamentul a votat…
Incearca si ciolacu terenul pe unde poate fugi cand isi mai revine si jostitia bolnava din Romania. Poate se elucideaza cazul nordis, fotovoltaicele nepotului (editat), apartamentele de lux cumparate pt foste neveate si coafeze…