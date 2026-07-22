Marcel Ciolacu, pozat în Italia cu un fost lider PSD condamnat la 6 ani de închisoare și urmărit internațional

Fostul premier și actualul lider al CJ Buzău, Marcel Ciolacu, a fost fotografiat pe terasa unui hotel de lux din Italia împreună cu fostul șef al CJ Neamț, Ionel Arsene. Pozele cu cei doi, publicate de HotNews, îi surprind pe terasa Vilei Cortine Palace, unde cazarea ar fi undeva la 800 de euro pe noapte. Ionel Arsene este condamnat la 6 ani de închisoare în România. Acesta a fugit în Italia, dar cererea de extrădare făcută de autoritățile române a fost refuzată.

Poza a fost făcută în finalul lunii iunie 2026, când Marcel Ciolacu ar fi petrecut mai multe zile de concediu cu familia în nordul Italiei. Pozele sunt realizate în 25 iunie 2026, la micul dejun al hotelului. Ciolacu e într-o cămașă albă și blugi. Arsene are acum barbă.

„Ciolacu, Arsene și cei care i-au însoțit au venit îmbrăcați casual la micul dejun pentru că hotelul este unul exclusivist, costă cam 800 de euro camera pe noapte, este elegant și există un cod tacit asumat de oaspeți”, a explicat pentru HotNews un martor ocular.

Mai multe poze și filmări, pe HotNews.

HotNews a încercat să îi contacteze pe Marcel Ciolacu și Ionel Arsene. Cei doi nu au răspuns. Ulterior, jurnaliștii au mers la Buzău, unde Ciolacu le-a spus jurnaliștilor că „ce fac eu personal nu privește pe nimeni”. Șeful CJ Buzău nu a răspuns, apoi, întrebărilor jurnaliștilor HotNews.

Cine este Ionel Arsene

Ionel Arsene, PSD-ist vechi, a fost președintele Consiliului Județean Neamț, dar și deputat din partea partidului. În vremea în care făcea parte din legislativ, în 2015, „Arsene a cerut unui om de afaceri un comision de 5% din „din suma totală de 60.000.000 lei ce trebuia alocată de Administrația Națională Apele Române (A.N.A.R.) pentru finalizarea contractelor pe care firma respectivă le avea în derulare cu administrațiile bazinale”, acuza DNA, potrivit Digi24.

În plus, pe când conducea filiala județeană a social-democraților din Neamț, Arsene a primit 100.000 de euro de la un fost primar din Piatra Neamț. Arsene promisese că va convinge ANI să-i declare un contracandidat incompatibil edilului, conform DNA.

Ionel Arsene a fost condamnat, în martie 2023, la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Fapta vizată a fost trafic de influență, după ce a cerut peste trei milioane de lei mită. Înainte de sentiința definitivă, Arsene a fugit din România. S-a predat ulterior în Bari, dar de atunci statul român nu reușește aducerea sa înapoi în România.

Statul român îl consideră pe Ionel Arsene în continuare fugar. Acesta se află în continuare pe lista urmăriților internaționali ai Poliției Române.