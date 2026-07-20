Medalii pentru români la Olimpiada Internațională de Matematică

Medalii pentru elevii români. Lotul României a obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Internațională de Matematică. Elevii români vor aduce acasă o medalie de aur, trei de argint şi două de bronz la competiția desfăşurată în China, anunţă Ministerul Educaţiei.

La concurs au luat parte 666 de elevi de liceu din 120 de țări.

Medaliații României

Din lotul României au făcut parte:

David‑Vlad Mărghidan — Liceul Internațional de Informatică București — medalie de aur

Mihai Alexandru Ardelean — Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea — medalie de argint

Radu Ionuț‑Stoleriu — Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași — medalie de argint

David Ghibu — Liceul Internațional de Informatică București — medalie de argint

Emanuel Mazăre — Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești — medalie de bronz

Andrei Vila — Liceul Internațional de Informatică București — medalie de bronz

Echipa României a fost condusă de conf. univ. dr. Cătălin Gherghe de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București (Leader), lector Mihai Chiș de la Facultatea de Informatică din Timișoara (Deputy Leader) și de Lucian Țurea, Societatea de Științe Matematice din România.

Rezultatele obținute la Shanghai confirmă încă o dată că România rămâne un nume puternic în matematică la nivel mondial. Elevii au demonstrat talent, disciplină și o pregătire de excepție, iar profesorii coordonatori au consolidat tradiția performanței.

O medalie de aur, trei de argint și două de bronz — un bilanț care vorbește despre excelență, continuitate și viitor.