Mesaje RO-Alert în Capitală şi în mai multe judeţe, în contextul avertizărilor de furtună emise de meteorologi

Autorităţile din Bucureşti şi din mai multe judeţe au emis mesaje RO-Alert, duminică după amiază, în contextul avertizărilor de furtună ale meteorologilor. Oamenii sunt sfătuiţi să limiteze deplasările, să se adăpostească şi să nu circule în apropierea cursurilor de apă, în condiţiile în care debitul acestora poate creşte foarte mult, conform News.ro.

Oamenii, sfătuiţi să se adăpostească şi să nu circule în apropierea cursurilor de apă. Neamț și Harghita, sub cod roșu de furtună

În mai multe judeţe şi în Capitală au fost emise, duminică după amiază, mesaje RO-Alert prin care populaţia este anunţată în legătură cu fenomene meteo extreme, vânt puternic cu aspect de vijelie şi descărcări electrice.

„Pentru siguranţa dumneavoastră şi a celor dragi, vă rugăm să respectaţi următoarele recomandări:

Amânaţi activităţile în aer liber!

Lucrul în spaţii deschise sau la înălţime devine periculos pe vreme rea;

Închideţi toate ferestrele şi asiguraţi-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitaţi zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Curăţaţi şanţurile şi rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitaţii;

În cazul creşterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercaţi să le traversaţi şi nu vă apropiaţi de malurile acestora”, transmite Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, în condiţiile în care Capitala se află sub avertizare cod portocaliu.

În judeţe precum Neamţ sau Harghita, pentru care au fost transmise avertizări nowcasting cod roşu de furtună, au fost emise de asemenea mesaje de avertizare a populaţiei.

Şi Administraţia Naţională Apele Române recomandă populaţiei să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă şi în zonele cu risc de acumulare rapidă a apei şi să respecte indicaţiile autorităţilor, în contextul în care mesajele de avertizare emise de meteorologi sunt dublate de coduri hidrologice care anunţă creşteri ale debitelor unor cursuri de apă.