Ministerul Educației: 700 de candidați au primit nota 10 la proba scrisă a concursului directorilor de școli

Rata de promovare la proba scrisă a concursului pentru directorii de școli a fost de 98,24%.

Mihai Dima
Ministerul Educației: 700 de candidați au primit nota 10 la proba scrisă a concursului directorilor de școli

sursa: news.ro

Rata de promovare la proba scrisă a concursului pentru directorii de școli a fost de 98,24%.




Ministerul Educației a dat marți rezultatele probei scrise la concursul directorilor de școli. Datele arată că 700 de candidați au primit nota 10.

Procentul de promovare a fost mult mai mare decât la proba precedentă. Astfel, la proba scrisă rata de promovare a fost de 98,24%, potrivit Ministerului Educației.

„Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat s-a desfăşurat astăzi, 20 octombrie 2026, în 42 de centre de concurs (în municipiul Bucureşti au fost organizate două centre). Proba scrisă pentru evaluarea cunoştinţelor de management şi legislaţie şcolară a constat în rezolvarea, de către candidaţi, în maximum 60 de minute, a unui test standardizat cu 20 de itemi, fiecare item (0,5p) având 4 variante de răspuns şi un singur răspuns corect”, potrivit Ministerului Educației.

Testul pe care candidații l-au avut de rezolvat a cuprins următorii itemi:

• 25% – itemi din Legea Învăţământului Preuniversitar 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare;

• 25% – itemi din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 5726/06.08.2024, cu modificările şi completările ulterioare;

• 20% – itemi din Bush, T. (2015), Leadership şi management educaţional. Teorii şi practici actuale;

• 10% – itemi din Hattie, J. (2024), Învăţarea vizibilă;

• 10% – itemi din Profilul profesional al managerului şcolar, aprobat prin OMEC nr. 3934/2026;

• 10% – itemi din Cadrul de Referinţă al Curriculumului Naţional din România pentru învăţământul preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 4137/2026.

Rezultate publicate de Ministerul Educației

Subiectele au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Au fost considerați admiși candidații care au primit note peste 7.

Rezultatele pot fi însă contestate în 24 de ore de la publicarea lor. Testarea s-a desfășurat în format digital, pe o platformă dedicată.

La proba scrisă a examenului pentru directorii de școli au participat 4.620 de candidați. Dintre aceștia, 4.519 au primit note de 7 sau mai mari de 7. De asemenea, 700 dintre ei au obținut nota 10.

Rata de promovare a fost de 98,24%, a comunicat oficial Ministerul Educației.

Afişarea rezultatelor finale ale concursului pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat este programată în data de 9 decembrie 2026.

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