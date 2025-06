Ministerul Finanțelor, acuzat că șantajează emoțional populația

Concluzii dure ale economistului Bogdan Glăvan după apariția publică a raportului FMI. Ministerul Finanțelor șantajează emoțional populația, fluturându-i prin față un raport FMI, ceea ce arată disperarea celor de la Finanțe, spune economistul.

Redăm observațiile lui Glăvan, postate pe pagina sa de Facebook

Ministerul Finanțelor dă presei (please, help 🤣) un referat al FMI care cere creșterea fiscalității.

În primul rând, referatul nu e nou. FMI cere impozitarea progresivă de mulți ani de zile. De ce? Deoarece ideologia dominantă de ani de zile la FMI este neo-socialistă. În anii ’90 era neo-liberală, dar apoi s-a schimbat. Referatul FMI e 1% știință și 99% ideologie, așa cum am arătat în postarea precedentă.

În al doilea rând, FMI nu are nici o competență sau atribuție să se pronunțe pe TIPUL de impozitare din România. Aceasta este o problemă care ține de preferințele cetățenilor, de democrație. Și, din câte știu, nimeni nu a merz la vot ca să voteze impozitarea progresivă sau creșterea taxelor.

Faptul că Ministerul Finanțelor șantajează emoțional populația, fluturându-i prin față un raport FMI, spunându-i practic „Nu avem ce face fraților, vă rugăm să ne credeți, uitați, și FMI ne sfătuiește să creștem birurile!” arată disperarea celor de la Finanțe. Oare ex-consilierul lui Vâlcov mai e acolo? Oare celebra securistă mai e acolo? Și ei sunt disperați?

Deci, oameni buni, să reluăm: FMI cere taxe mai mari de ani de zile, încă de când deficitul nu era atât de mare, încă de când datoria publică era semnificativ mai mică. De ce? Fiindcă e socialist. Recomandările lui nu au treabă cu situația actuală, ci cu propriile prejudecăți. Oare a aflat FMI că taxele au crescut de 3 ori în ultimii 3 ani? Și că deficitul a tot crescut la rândul lui?

Așa cum am spus de multe ori, nu ai ce să faci cu acest Minister de Finanțe care, conform raportului Curții de Conturi*, trebuia cercetat penal de multă vreme. Ei vor mărirea taxelor doar ca să își salveze fundul, să facă rost de bani, să sar pârleazul și să pună batista pe țambal. După care… după noi potopul, vă mai sunăm noi, la următoarea criză… când se va încheia PNRR, prin 2017, practic criza e după colț. Să vezi atunci a 7-a tură de creșteri de taxe, fiindcă economia privată va fi varză (e deja conopidă).

Sunteți patetici, băi. Plecați acasă. După alegerea președintelui Nicușor Dan ar fi trebuit să vă simțiți și să vă dați demisiile. Dar pute pământul sub voi.

_______

*”Cifre care ar trimite orice antreprenor la puşcărie:

• 2,76 miliarde lei – abateri contabil bugetare „cosmetizate” în bilanţurile Fiscului.

• 572 milioane lei – venituri suplimentare descoperite doar în primele 7 obiective de audit, ţinute departe de buget.

• 47 513 firme, datorii 30 miliarde lei, toate ascunse la 2 440 de adrese fantomă. Record: o garsonieră cu peste 8 000 de „contribuabili”.

• Softul care ar trebui să urmărească debitele din sentinţe penale? NEFUNCŢIONAL. Procedura? INEXISTENTĂ.

Dacă un privat raporta aşa ceva, era încătuşat pentru fals intelectual şi evaziune (art. 43 din Legea contabilităţii + Legea 241/2005).”