Ministerul Mediului vrea subvenții pentru baterii verzi

Ministrul spune și că finalizarea proiectelor depinde de aprobarea bugetului AFM, fără de care plățile pentru șantierele deschise nu pot fi efectuate.

De Redactia Cotidianul - redactor
Ministerul Mediului a propus Ministerului Finanţelor Publice proiecte care vizează unele programe precum Rabla sau baterii de stocare pentru energie verde. Ministrul Diana Buzoianu afirmă că aşteaptă puncte de vedere din partea Ministerului Finanţelor cu privire la propunerile formulate.

”Noi am trimis un draft de buget către Ministerul Finanţelor, care cuprinde scenariul pe care noi l-am propus şi un proiect pentru ”Rabla” şi banii necesari pentru un proiect lansat anul acesta pe zona de baterii, deci nu (panouri – n.r.) fotovoltaice, ci baterii, stocare.

Ministerul Mediului așteaptă avizul Finanțelor

Aşteptăm să vedem un punct de vedere de la Ministerul Finanţelor, ca să putem debloca, să vedem care este suma maximală pe care o poate aloca Ministerul Finanţelor şi să putem începe aceste proiecte, care sunt importante, sunt foarte importante”, a afirmat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, într-o emisiune la TVR Info, sâmbătă după amiază.

Diana Buzoianu precizează că echipele ministerului Mediului sunt pregătite să discute cu cele de la Finanţe.

Mai ales în contextul în care propunerile formulate, care au legătură cu bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) vizează inclusiv proiecte care sunt deja demarate.

Gata de negociere

”Noi avem toate echipele tehnice care sunt dispuse să meargă în orice zi să discute şi ne-am arătat disponibilitatea să mergem să avem această discuţie pe bugetul AFM.

Eu sper să nu mai dureze foarte mult, nu de alta(…)

De bugetul AFM sunt legate inclusiv proiecte mutate de pe PNRR)…)

Care sunt şantiere deschise. Atenţie, care de şase luni de zile, şapte luni de zile…

N-au mai putut să fie plătite pentru că nu puteau să fie plătite până nu era aprobat bugetul AFM, şantiere deschise pe care noi trebuie să le susţinem cu banii necesari, pentru a fi finalizate proiectele.

Avem nevoie de aceste proiecte”, mai spune Buzoianu.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro