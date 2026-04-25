Ministerul Mediului vrea subvenții pentru baterii verzi

”Noi am trimis un draft de buget către Ministerul Finanţelor, care cuprinde scenariul pe care noi l-am propus şi un proiect pentru ”Rabla” şi banii necesari pentru un proiect lansat anul acesta pe zona de baterii, deci nu (panouri – n.r.) fotovoltaice, ci baterii, stocare.

Ministerul Mediului așteaptă avizul Finanțelor

Aşteptăm să vedem un punct de vedere de la Ministerul Finanţelor, ca să putem debloca, să vedem care este suma maximală pe care o poate aloca Ministerul Finanţelor şi să putem începe aceste proiecte, care sunt importante, sunt foarte importante”, a afirmat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, într-o emisiune la TVR Info, sâmbătă după amiază.

Diana Buzoianu precizează că echipele ministerului Mediului sunt pregătite să discute cu cele de la Finanţe.

Mai ales în contextul în care propunerile formulate, care au legătură cu bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) vizează inclusiv proiecte care sunt deja demarate.

Gata de negociere

”Noi avem toate echipele tehnice care sunt dispuse să meargă în orice zi să discute şi ne-am arătat disponibilitatea să mergem să avem această discuţie pe bugetul AFM.

Eu sper să nu mai dureze foarte mult, nu de alta(…)

De bugetul AFM sunt legate inclusiv proiecte mutate de pe PNRR)…)

Care sunt şantiere deschise. Atenţie, care de şase luni de zile, şapte luni de zile…

N-au mai putut să fie plătite pentru că nu puteau să fie plătite până nu era aprobat bugetul AFM, şantiere deschise pe care noi trebuie să le susţinem cu banii necesari, pentru a fi finalizate proiectele.

Avem nevoie de aceste proiecte”, mai spune Buzoianu.