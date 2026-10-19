Minorii sub 16 ani din Norvegia, acces interzis la TikTok, Snapchat și Roblox, dar și alte rețele sociale

Guvernul norvegian a anunțat că va finaliza săptămâna viitoare legislația, urmând să fie trimisă pentru votul Parlamentului până la finalul anului.

Mihai Dima
Minorii sub 16 ani din Norvegia, acces interzis la TikTok, Snapchat și Roblox, dar și alte rețele sociale

Tiktok se numără printre platformele pe care Norvegia le interzice pentru accesul minorilor

Guvernul norvegian a anunțat că va finaliza săptămâna viitoare legislația, urmând să fie trimisă pentru votul Parlamentului până la finalul anului.

Guvernul din Norvegia a decis să interzică accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale, printre ele numărându-se TikTok, Snapchat și Roblox. De asemenea, proiectul de lege prevede și restricții pentru jocurile online sau serviciile de mesagerie cu impact dăunător pentru copii.

„Siguranța copiilor trebuie pusă pe primul loc”, a declarat Lene Vågslid, ministrul Norvegiei pentru Copii și Familie. Oficialul, potrivit Euronews, susține că legislația este aproape finalizată.

Măsura adoptată de executivul norvegian vine să asigure protecția copiilor. Cei mici vor fi astfel protejați de conținutul dăunător, de funcțiile care pot provoca dependență sau de publicitatea ilegală.

Norvegia interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețele sociale

Inițial, din măsura de protecție pe care Norvegia vrea să o legifereze erau exceptate jocurile online și serviciile de mesagerie.

Totuși, s-a decis o evaluare a fiecărei platforme pentru a i se evidenția riscurile pentru copii.

Dacă se va dovedi că serviciile sunt inofensive, așa cum este cazul aplicațiilor de mesagerie prin care se comunică cu școlile, ele nu vor fi vizate de restricții.

Cine va face verificările

Potrivit sursei citate, de aceste verificări vor fi direct responsabile companiile de tehnologie. Sistemele utilizate vor trebui să răspundă normelor europene.

Interzicerea rețelelor sociale în Uniunea Europeană

Uniunea Europeană este la rândul său preocupată de impactul negativ al rețelelor sociale asupra copiilor.

Anul acesta, Comisia Europeană a propus „EU KIDS ACT”, document care prevede interzicerea accesului la astfel de platforme pentru copiii sub 13 ani. De asemenea, pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani este necesar acordul parental. Cei peste 15 ani pot avea acces complet la rețelele sociale.

Prevederile se regăsesc însă într-un proiect legislativ aflat încă în negocieri.

În 2025, Parlamentul European a cerut, printr-o rezoluție, o vârstă minimă de 16 ani pentru acces complet la rețelele sociale pentru copiii din spațiul comunitar.

Statele membre doresc să se alinieze acestui tip de acțiuni, însă eforturile nu sunt peste tot încununate de succes.

Franța, de pildă, deși a fost printre primele state membre care au susținut un astfel de demers legislativ, a întâmpinat opoziția Curții Constituționale.

Parlamentul francez a adoptat legea care interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale, dar Curtea Constituțională a blocat-o pe motiv de neconstituționalitate. Astfel, în Franța interdicția nu este în vigoare.

Portugalia nu interzice total accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale, dar impune un control parental.

Grecia a anunțat însă că va interzice accesul minorilor sub 15 ani la astfel de platforme abia de anul viitor.

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1 comentariu

  1. De ce 16 ani, nu sunt minori, inca ? De ce amestecati parintii iresponsabili care, sa scape de intrebarile firesti ale copiilor, le dau o tableta si pleaca, la birt sau la meci, in timp ce mama gateste, spala, calca …

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