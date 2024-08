Motive întemeiate pentru care să cumperi suspensii pe aer auto

Odată achiziționată o mașină, orice proprietar își dorește ca aceasta să funcționeze doar de la foarte bine în sus. Câteva îmbunătățiri însă nu ar strica din start deoarece, mai ales la drum lung, acestea ies în evidență. De exemplu, ridicarea mașinii cu doar câțiva centimetri de la sol se poate obține cu ajutorul suspensiilor pe aer auto.

Acestea vin în set de câte două, au un cost rezonabil și oferă multiple îmbunătățiri. Cine le-a testat deja le-a recomandat mai departe. Ce proprietăți au acestea, detalii în articolul de mai jos.

Suspensii pe aer auto, ce sunt acestea de fapt?

Cine vrea să conducă o mașină bine echipată pentru diverse ocazii, se informează din timp. Știe că o investiție trebuie făcută în funcție și de modelul mașinii. Astfel, la o căutare atentă, se poate găsi setul de perne pneumatice pentru orice tip de mașină. Când vorbim despre suspensii pe aer auto, vorbim de fapt despre o investiție excelentă la un preț accesibil oricui.

Astfel, orice conducător auto poate găsi setul de perne pneumatice care să se potrivească cu mașina sa. Fabricate din compuși de cauciuc de înaltă calitate, pernele pneumatice sunt proiectate special pentru absorbția șocurilor. Nu doar atât, ele prelungesc durata de viață a suspensiei dar și a mașinii în sine.

Drumurile denivelate sau cu diverse impedimente sunt un test dificil pentru mulți șoferi, chiar experimentați. Tocmai de aceea experții recomandă achiziția pernelor auxiliare, pentru condus în siguranță, fără incidente.

Care sunt avantajele pernelor pneumatice auto?

Cine și-a achiziționat deja un set de perne pneumatice le cunoaște proprietățile. Însă pentru cine încă mai are dubii, iată ce avantaje prezintă achiziția lor:

● deplasarea pe drumurile denivelate devine ușoară și confortabilă

● se ridică nivelul mașinii față de sol

● echilibrarea mașinii pentru încărcături masive este asigurată

● stabilitatea mașinii atunci când se conduce cu o remorcă

● nu în ultimul rând, asamblarea și demontarea simplă și rapidă a pernelor pneumatice.

Setul de perne auxiliare se montează în interiorul arcului de suspensie, fără a fi necesară ridicarea sau demontarea acestor elemente de suspensie. După instalarea lor, se poate folosi pentru umplere o pompă clasică de anvelope.

După umplere pernele încep să funcționeze și ca amortizor de vibrații dar și ca element elastic.

Un set complet la un preț accesibil cu garanție oferită

Pernele de aer sunt rezistente la ulei și combustibil, dar și la variațiile de temperatură. Astfel, se pot plia pe diverse zone climatice, de la plus 80 de grade C până la minus 50 de grade C. Rezistență sporită mai au și la comprimare, frecare și vibrații.

Nu este nevoie de omologare, iar pentru a găsi perechea potrivită trebuie respectate anumite criterii. Un kit complet este compus din pernele propriu-zise, bucșele de poziționare, spray-ul de silicon și kitul de pompare, plus instrucțiunile de montare.

Prin achiziția unor astfel de accesorii dedicate fiecărui model auto în parte, dar și a altor produse auxiliare, o mașină poate fi ajutată să ruleze mai bine, pasagerii să se simtă mai confortabil, iar drumurile să fie mai plăcute.