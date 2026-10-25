Netanyahu a citat cuvintele lui Yuval Bloomberg, un activist de dreapta cu rădăcini în sectorul tehnologic, care a scris cândva o carte împotriva Acordurilor de la Oslo, notează News.ro.

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג: מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן. זה נוגע בקיום הפיזי של כל אדם ואדם כאן. יש לנו עוד שנתיים של טראמפ לסיים את העבודה באיראן, ואין לדעת מה יהיה לאחר מכן, אם זו תהיה קמאלה האריס, או תואם מאמדני כלשהו. זה חלון הזמן שנותר לנו כדי להשלים את העבודה הנדרשת כדי להבטיח את הקיום הפיזי שלנו לשנים הבאות. כל משאבי המדינה הנדרשים, צריכים להיות מושקעים במשימה הזו. קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות.

הכל מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער.

אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה? הדורות הבאים לא יסלחו לנו אם נפספס את חלון ההזדמנויות ההיסטורי שמאפשר לנו לנסות ולהשלים את המשימה הקריטית ביותר שעומדת בפני הדור שלנו. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שמוחזק בצווארו על ידי האחים המוסלמים וסייעני הטרור. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל להרים את הטלפון ולנהל שיחה אינטימית רציפה עם טראמפ. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל לעמוד בלחץ של ראיון טלויזיה. השינאה לנתניהו, ככל שהיא עולם ומלואו עבור מחנה שלם, לא תעזור מול הגרעין האיראני. כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

Postarea lui Bloomberg, publicată săptămâna trecută, includea o imagine generată de AI a unui nor uriaş în formă de ciupercă care se ridica deasupra Tel Avivului, în timp ce oraşul ardea în urma unei explozii nucleare, relatează The Times of Israel.

Avertismentul lui Netanyahu

Israelul se confruntă cu o „ameninţare existenţială reală şi tangibilă”, se arată în postarea distribuită de Netanyahu.

„Dacă iranienii vor intra în posesia armelor nucleare, nimic altceva nu va mai conta. Totul devine nesemnificativ în faţa ameninţării existenţiale reprezentate de Iran şi de axa şiită.”

Controversele care cuprind guvernul, inclusiv scandalul „Qatargate” şi eforturile de a adopta o lege care să consacre scutirea ultraortodocşilor de la serviciul militar, sunt „o cortină de fum uriaşă menită să ascundă singura problemă care le depăşeşte pe toate celelalte”, se mai susţine în postare.

„Dacă două bombe atomice ar cădea asupra centrului Israelului, cui i-ar mai păsa de toate aceste controverse fără sens?”, se arată în postare.

Un „al doilea Holocaust”

Mesajul susţine că Israelul dispune de o fereastră de oportunitate limitată pentru a se confrunta cu Iranul cât timp preşedintele SUA, Donald Trump, se află încă în funcţie, avertizând că generaţiile viitoare „nu ne vor ierta dacă ratăm această fereastră de oportunitate istorică”.

De asemenea, a avertizat că alegătorii riscă să-şi expună familiile „pericolului unui al doilea Holocaust” dacă aleg un lider incapabil să facă faţă Iranului, sugerând că numai Netanyahu este la înălţimea sarcinii.

Potrivit The Times of Israel, postarea distribuită de Netanyahu contrazice propria insistenţă repetată a prim-ministrului potrivit căreia Israelul şi SUA au distrus programul nuclear al Iranului în timpul conflictelor din 2025 şi 2026 cu Teheranul.

Netanyahu a declarat luna trecută la ONU: „Am distrus armele atomice ale Iranului” în ultimul an. Liderul israelian mai declarase, de asemenea, în martie, că în urma atacurilor Israelului Iranul „nu mai poate ameninţa existenţa noastră”.

Controverse în jurul votului din 27 octombrie

Netanyahu a fost acuzat recent de critici că ar face presiuni pentru reluarea războiului împotriva Iranului, cu scopul de a influenţa sau amâna votul din 27 octombrie — acuzaţie pe care el a negat-o.

Se pare că şeful Statului Major al Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF), generalul-locotenent Eyal Zamir, ar fi declarat în cadrul unei întâlniri private recente că nu vede o necesitate operaţională de a lansa un atac asupra Iranului înainte de alegeri.

Reacţionând la postare, preşedintele partidului Yashar şi favorit în cursa electorală, Gadi Eisenkot, l-a criticat dur pe Netanyahu, acuzându-l că alimentează panica înaintea votului de marţi.

„Netanyahu, eşti isteric”, a scris Eisenkot pe X. „Ca în orice campanie electorală, este aceeaşi metodă bazată pe minciuni şi tactici de intimidare. De data aceasta, ameninţând cetăţenii israelieni cu distrugerea în masă”, a spus el.

„Şi asta după ce ai eşuat în atingerea obiectivelor războiului din Iran. Ai eşuat. Şi peste două zile, poporul Israelului îţi va demonstra asta la urne”, a adăugat el.

„Să fie ținut departe de rețelele sociale”

Răspunzând, la rândul său, la postarea lui Netanyahu, preşedintele Partidului Democraţilor, Yair Golan, a scris pe X: „Prim-ministrul Israelului a publicat o imagine cu o bombă atomică deasupra Tel Avivului. Cer ca acesta să fie ţinut departe de reţelele sociale. Omul acesta şi cei din jurul său şi-au pierdut minţile. Presiunea creşte.” „Marţi, îi vom înlocui pe cei care seamănă panică şi vom restabili securitatea şi bunul simţ în Israel”, a adăugat el.

„Aceasta este viziunea pe care (n.red. Netanyahu) o prezintă copiilor noştri”, a declarat Naftali Bennett, preşedintele partidului B’Yachad, în răspunsul său la postarea de pe X. „El susţine că numai dacă el este prim-ministru putem continua să trăim. Ne spune că, dacă pierde, vom muri cu toţii. Aceasta este o minciună.”

Liderul opoziţiei, Yair Lapid, numărul 2 al lui Bennett pe lista B’Yachad, a afirmat că Netanyahu le spunea, în esenţă, cetăţenilor că Israelul „se află în pericol de distrugere, de aceea [el] a decis să renunţe la ajutorul american în materie de securitate, să se supună sancţiunilor care vor distruge economia şi să-i păstreze pe toţi agenţii din Qatar în [biroul său]”. „Una peste alta, are sens”, a glumit Lapid.

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