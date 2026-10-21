Nicușor Dan pledează pentru consolidarea prezenței militare americane în România, într-un editorial publicat în presa conservatoare din SUA. Șeful statului susține că România este pregătită să investească mai mult în apărare și să își asume costuri suplimentare. În schimb, își dorește o implicare militară mai mare a Washingtonului la Marea Neagră.

„În timp ce scriu aceste rânduri, două avioane F-16 ale ţării mele tocmai au doborât două drone cu motor cu reacţie care pătrunseseră în spaţiul aerian românesc deasupra Mării Negre. Piloţii noştri nu au ezitat”, își începe Nicușor Dan editorialul intitulat „Steady on the Edge: Romania on NATO’s Black Sea Flank”, publicat în The Daily Signal.

Liderul de la Cotroceni amintește și atacurile asupra unor nave comerciale. Primul incident a vizat nava Yara J, sub pavilionul Comorelor, lovită de drone în apropiere de Sulina. Câteva ore mai târziu, Wine Trader a transmis un semnal de urgență după un nou atac. La bord izbucnise un incendiu.

Nicușor Dan amintește și scufundarea altor două nave, Royad Mammadov și Alfa Watan, în urma unor atacuri produse în apropierea apelor teritoriale ale României și Bulgariei. În opinia sa, aceste incidente demonstrează că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei riscă să se extindă.

Președintele susține că România este cel mai expus stat la efectele indirecte ale conflictului, din cauza poziției sale geografice. Pe lângă incidentele cu drone, țara se confruntă cu atacuri cibernetice, sabotaje și campanii de dezinformare.

Ce oferă România Statelor Unite pentru o prezență militară mai puternică

Nicușor Dan a prezentat investițiile făcute de România în apărare și beneficiile pe care acestea le aduc Washingtonului. Președintele amintește că România a crescut cheltuielile militare, a sprijinit Ucraina și a cumpărat echipamente moderne, în mare parte americane. El susține că bazele militare de la Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu sunt importante atât pentru apărarea României, cât și pentru interesele strategice ale SUA.

Potrivit șefului statului, investițiile românești de miliarde de dolari în infrastructura militară permit armatei americane să desfășoare operațiuni în mai multe regiuni. Printre acestea se numără Marea Neagră, Ucraina, Caucazul, estul Mediteranei și Orientul Mijlociu.

Nicușor Dan invocă inclusiv operațiunile militare americane „Midnight Hammer” și „Epic Fury” drept exemple ale importanței strategice a României pentru Washington.

„România este astăzi mai sigură datorită alianţei sale cu Statele Unite. Şi NATO este mai puternică prin eforturile parteneriatului româno-american”, afirmă președintele.

Mesajul transmis administrației americane este că România nu dorește doar protecție militară, ci este dispusă să contribuie financiar și logistic la consolidarea alianței.

„Recentele incidente cu drone din Marea Neagră arată că noile circumstanţe impun ridicarea nivelului de ambiţie al relaţiei strategice dintre România şi Statele Unite. România este pregătită şi a demonstrat acest lucru”, scrie Nicușor Dan.

Șeful statului promite continuarea investițiilor în baze militare, poligoane de antrenament și capacități de apărare.

„Îşi va asuma responsabilităţi şi costuri mai mari, astfel încât o prezenţă americană consolidată în sectorul românesc al Mării Negre să devină strategic mai utilă şi mai puţin costisitoare”, mai arată președintele.

The Daily Signal este o publicație lansată în 2014 de Heritage Foundation, un influent centru de reflecție conservator din Statele Unite. În prezent, publicația funcționează independent de această organizație.

Nicușor Dan, tot mai prezent în publicații conservatoare

Editorialul din The Daily Signal nu este primul mesaj adresat publicului conservator american de președintele României. În august, Nicușor Dan a publicat un articol de opinie în Fox News, instituție media apropiată de președintele Donald Trump și de mișcarea MAGA.

La acea vreme, șeful statului avertiza că Rusia reprezintă o amenințare tot mai mare pentru Europa și că România trebuie să fie pregătită pentru o eventuală escaladare a conflictului.

Președintele insista asupra faptului că România nu solicită doar sprijinul Statelor Unite, ci este pregătită să își asume o parte mai mare din responsabilitățile de apărare.

Anterior, în iulie, Nicușor Dan publicase un editorial și în Newsmax, o altă publicație conservatoare americană, apropiată de electoratul MAGA. Textul, apărut înaintea aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, prezenta relația istorică dintre România și SUA. Președintele vorbea atunci despre cooperarea militară, securitatea regională și proiectele comune din domeniul energiei și tehnologiei.