O activistă MAGA susține că retorica sa anti-Ucraina a fost influențată de propaganda rusă

Laura Loomer a postat luni, pe X, un mesaj prin care a afirmat că a căzut pradă propagandei presei din Rusia, scrie Kyiv Post.

„Trăiam într-o cameră de ecou a presei și am fost propagandat de presa rusă de pe rețelele sociale să cred acele lucruri.”, a scris Loomer, în postarea sa.

Ea a dezvăluit că a mers în Ucraina, pentru a vedea cu ochii ei ce se întâmplă acolo.

„Așa că am venit în Ucraina ca să văd țara cu ochii mei. Voi încerca să găsesc dovezi pentru propaganda care mi-a fost răspândită și, dacă nu le găsesc, voi anunța pe toată lumea, ca și ei să poată vedea lumina.”

Loomer, cunoscută pentru afirmația sa că atacurile teroriste din 11 septembrie au fost o operațiune internă, a fost anterior un critic vocal al ajutorului acordat Ucrainei și președintelui Volodimir Zelenski.

Într-o postare din 25 septembrie 2025, ea l-a numit pe Zelenski „apologet jihadist”, atunci când președintele Ucrainei s-a întâlnit cu noul președinte al Siriei.

„Faptul că Zelenski dă mâna cu un terorist islamic care are soldați americani ucigași este un alt motiv pentru a disprețui @ZelenskyyUa”, a scris Loomer.

„Nu vreau ca banii mei din taxe să mai meargă în Ucraina… Ucraina este o țară plină de apologeți ai naziștilor, iar acum este în mod clar o țară condusă de un apologeți ai jihadiștilor”, a adăugat ea.

Presupusul nazism din Ucraina este un element de bază în propaganda rusă și este folosit de Moscova pentru a-și justifica invazia.

Loomer a mai spus că nu va șterge vechile postări, pentru că și-a dat seam că a greșit. Ea îl acuză acum pe Vladimir Putin de susținere a jihadismului.

„Mi-am dat seama că Ucraina și @ZelenskyyUa nu sunt apologeții jihadiști… dar Rusia și Putin sunt!”, a adăugat ea.

I did say these things about Ukraine and Zelensky and I am not deleting my posts because I’ve realized, I was wrong. I was living in a media echo chamber and I was propagandized by Russian media on social media to believe those things. So I came to Ukraine to see the country… https://t.co/4TkIzD6olk — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 20, 2026

Laura Loomer susține că urmările mascrului de la Bucha au marcat-o

Laura Loomer spune că, odată cu vizita sa în Ucraina, a avut ocazia să asiste la crimele comise de Rusia în această țară.

Totodată, ea susține că a fost marcată de urmările mascacrului de la Bucha, localitate pe care a vizitat-o, de asemenea.

„În prima zi, am văzut deja fotografii cu preoți morți în Bucha, uciși de Rusia, și am văzut groapa comună unde au fost depuse trupurile creștinilor uciși după ce Rusia a trimis forțe din Cecenia pentru a masacra oameni nevinovați”, a scris ea.

Apoi a adăugat că i s-au arătat fotografii cu prizonieri de război ucraineni cu „svastici gravate pe frunte de către ruși”.

„Am vorbit cu oficiali care salvează prizonieri de război și mi-au arătat fotografii cu prizonieri de război ucraineni care aveau svastici gravate pe frunte de către ruși”, a scris ea. „Cine sunt naziștii? Am fost mințită ani de zile.”, se mai arată în postarea Laurei Loomer.