O delegație a Comisiei de la Veneția, la Curtea Constituțională. Marta Cartabia: statul de drept este coloana vertebrală a tuturor democrațiilor

Președinta CCR Simina Tănăsescu s-a întâlnit luni cu o delegație a Comisiei de la Veneția, condusă de Marta Cartabia. Discuțiile s-au concentrat pe includerea controlului de constituționalitate în lista criteriilor privind statul de drept (Rule of Law Checklist) și despre adaptarea acestui instrument la noile provocări, inclusiv cele generate de tehnologie.

La întrevedere, din partea Curții Constituționale a României, au participat, alături de președinta CCR și președinta Asociației Curților Constituționale Francofone, judecătoarea Laura-Iuliana Scântei, membru titular al Comisiei de la Veneția, judecătorii CCR: Asztalos Csaba Ferenc, Mihai Busuioc, Dacian Cosmin Dragoș, transmite CCR.

Cine a facut parte din delegația Comisiei de la Veneția

Delegația Comisiei de la Veneția a fost condusă de președinta Marta Cartabia, căreia i s-au alăturat: vicepreședintele Eirik Holmøyvik, Iain Cameron – membru al Biroului Extins, Simona Granata-Menghini – director, Secretar al Comisiei de la Veneția și Tone Sørfonn Moe – consilier juridic din secretariatul Comisiei de la Veneția.

Tema discuției a vizat includerea controlului de constituționalitate în cadrul listei criteriilor privind statul de drept (Rule of Law Checklist) de către Comisia de la Veneția.

Elena-Simina Tănăsescu a spus că, de-a lungul existenței sale, Curtea Constituțională a României a fost activă în domeniul statului de drept, menținând în permanență o bună colaborare și un dialog constructiv cu Comisia de la Veneția

La rândul său, președinta Comisiei de la Veneția a susținut că lista actualizată a criteriilor privind statul de drept (Rule of Law Checklist) a fost tradusă în limba română și că se intenționează să fie tradusă în toate limbile statelor membre ale Consiliului Europei.

Lista actualizată a criteriilor privind statul de drept, pe înțelesul tuturor

Aceasta a explicat că traducerea nu este doar o chestiune de curtoazie, ci un semnal că acest document trebuie să fie un material care poate fi parcurs și înțeles nu doar de experți, ci de oricine.

„Când vorbim despre statul de drept, avem impresia că este doar apanajul juriștilor, dar până la urmă vorbim de coloana vertebrală a democrațiilor noastre. Vorbim despre ceva ce ar trebui să țină de cultura comună a popoarelor noastre. (…) Ideea din spatele acestei actualizări este – un lucru foarte simplu – contextul în care ne desfășurăm activitatea se schimbă, ne confruntăm cu noi provocări. (…) Instituțiile democratice sunt întotdeauna afectate de slăbirea independenței sistemului de justiție. (…) Instanțele constituționale sunt primele instanțe care aplică și implementează valorile europene. Sunt în prima linie, de aceea sunt un pilon esențial al construcției democrației naționale și al moștenirii constituționale la nivel european pe care o împărtășim”, a menționat președinta Comisiei de la Veneția.

În urma dialogului s-a evidențiat că actualizarea listei de criterii de referință în materie de stat de drept se dorește a fi un instrument accesibil și adaptat provocărilor actuale, un exemplu fiind „noile tehnologii care sunt o formă de putere”.

La final, președinta Comisiei de la Veneția, doamna Marta Cartabia, a fost invitată să semneze în Cartea de Onoare a Curții Constituționale a României.