Oana Gheorghiu spune că a trimis actele social-democratului Marian Neacșu pe data de 18 martie și că, de atunci, nu a primit niciun răspuns.

„18 martie: PSD primește oficial analiza exploratorie cu companiile de stat, cu rugămintea să contribuie la discuție.

19 martie – 15 aprilie: PSD nu răspunde nimic.

16 aprilie: PSD: «Noi nu am fost consultați! Gata! Ieșim de la guvernare!”», scrie Oana Gheorghiu. Pe 16 aprilie, PSD acuza că nu e consultat legat de nimic, așa că anunța că pleacă de la guvernare. „PSD nu a fost consultat pe tema vânzării unor pachete de acțiuni din companiile strategice. Nu a existat nicio discuție în Coaliție pe acest subiect, iar reprezentanții PSD din Guvern s-au opus explicit inițiativei prim-ministrului și viceprim-ministrului.”, susțineau social-democrații într-un comunicat din 16 aprilie.

În sprijinul cuvintelor sale, Oana Gheorghiu a publicat pe pagina sa de lucru un document din aparatul de lucru datat 18 03 2026. Documentul îl are ca destinatar pe vicepremierul Marian Neacșu.