Oana Gheorghiu spune că a trimis actele social-democratului Marian Neacșu pe data de 18 martie și că, de atunci, nu a primit niciun răspuns.
„18 martie: PSD primește oficial analiza exploratorie cu companiile de stat, cu rugămintea să contribuie la discuție.
19 martie – 15 aprilie: PSD nu răspunde nimic.
16 aprilie: PSD: «Noi nu am fost consultați! Gata! Ieșim de la guvernare!”», scrie Oana Gheorghiu.
Pe 16 aprilie, PSD acuza că nu e consultat legat de nimic, așa că anunța că pleacă de la guvernare.
„PSD nu a fost consultat pe tema vânzării unor pachete de acțiuni din companiile strategice. Nu a existat nicio discuție în Coaliție pe acest subiect, iar reprezentanții PSD din Guvern s-au opus explicit inițiativei prim-ministrului și viceprim-ministrului.”, susțineau social-democrații într-un comunicat din 16 aprilie.
În sprijinul cuvintelor sale, Oana Gheorghiu a publicat pe pagina sa de lucru un document din aparatul de lucru datat 18 03 2026. Documentul îl are ca destinatar pe vicepremierul Marian Neacșu.
Emotionant demers! Si sa mai zica cineva ca in afara de a vinde la straini si ultimele proprietati ale statului, alta preocupare nu are matusa oana, pt salvarea Romaniei!A meritat sa ies in pta victoriei sa licuricesc acolo!
V-ati dat cu sorosismul biruitor. Tradatori si voi cu cotidianul vostru.
Mai bine trimitea documentele la Clanul Sportivilor sau la Sile Cămătaru. Poate primea un răspuns. Pesedacii nu au timp de nimicuri.
Am înțeles. Colegii din guvern au fost invitați la o discuție privind propunerile din document, menținându-se disponibilitatea ca acestea să fie ajustate în funcție de feedback. Cu toate acestea, pesediștii au răspuns prin depunerea unei moțiuni de cenzură, urmând logica bine cunoscută: de ce să colaborăm pentru ca alții să aibă succes, când putem să le punem piedici și să acționăm noi, pentru a câștiga simpatie în fața electoratului? Se pare că, din start, colegii din coaliție nu au fost dispuși să susțină acest proiect, deși este bine redactat. Scandalul generat pe această bază este neîntemeiat. Totuși, moțiunea poate fi susținută din alte motive întemeiate, cum ar fi lipsa de disponibilitate a premierului de a adapta măsurile luate la cazurile care necesitau o atenție sporită.
solide, lichide si gazoase… pune-le sare pe coada… actiunilor gazoase
Un document perfect normal. PSD-eii fac scandal inutil pentru supravietuirea lor ca partid. :))))
Cu ocazia asta aflăm și noi adresă de e-mail aparatului de lucru al d.nei. Hai că se poate, când or da afară și udemere om afla și adresa d.nei.
scârnavi roșii