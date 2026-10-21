Pană masivă de telefonie mobilă în Franța. Mii de utilizatori au rămas fără semnal

O pană de amploare a lovit rețeaua operatorului Orange din Franța, provocând dificultăți de conectare pentru utilizatori din aproape toate colțurile țării. Primele semnale privind întreruperea au apărut în jurul orei 11:30, iar în scurt timp rețelele sociale și platformele de monitorizare a serviciilor au fost inundate de mesaje ale clienților care reclamau lipsa semnalului sau imposibilitatea efectuării apelurilor.

Comentariile venite din teren sugerează că problema nu a fost limitată la o singură regiune. Utilizatori din Normandia, Bretania, Alsacia, Reims, Moselle, Toulouse, Dijon, Amiens, Troyes, Perpignan sau Yvelines au raportat că au rămas fără rețea. Alții au semnalat inclusiv întreruperi ale serviciilor de internet fix prin fibră sau ADSL.

„Nu mai am nimic, nici măcar posibilitatea de a apela serviciile de urgență”, a scris un utilizator afectat. Un altul a comentat ironic: „Folosesc Wi-Fi-ul de la MD. Mulțumesc, Orange!”

Speculații, defecțiuni și ploi

În lipsa unor explicații imediate, au apărut și speculații. Unii utilizatori s-au întrebat dacă este vorba despre o simplă defecțiune tehnică sau despre un posibil atac informatic. Alții au pus problemele pe seama furtunilor și ploilor torențiale care au afectat anumite zone din sudul Franței în ultimele 24 de ore.

Nemulțumirea clienților s-a concentrat și asupra lipsei de informații oficiale. Mai multe persoane au reclamat că operatorul nu a transmis notificări clare privind situația, deși trimite frecvent mesaje comerciale. „O alertă generală ar fi evitat multe probleme profesionale”, a remarcat o abonată din departamentul Yvelines.

Mesajul companiei

După un timp, operatorul a confirmat rapid problemele și a transmis un mesaj scurt către clienți: „Puteți întâmpina în prezent perturbări ale rețelei mobile Orange. Echipele noastre sunt pe deplin mobilizate pentru a restabili rețeaua cât mai rapid posibil. Vă rugăm să ne scuzați pentru disconfortul creat”. Deocamdată, compania nu a precizat cauza defecțiunii, dar a descris situația drept o perturbare a rețelei mobile la nivel național.

Incidentul readuce în atenție dependența tot mai mare a societății de comunicațiile mobile și vulnerabilitatea infrastructurilor digitale atunci când apare o avarie de mari dimensiuni.

Este al treilea eveniment major care lovește servicii utilizate zilnic de milioane de oameni, după blocajele informatice care au afectat activitatea unor mari magazine, dar și după disfuncționalitățile raportate de utilizatorii Revolut în cursul zilei de marți.