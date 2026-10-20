Papa Leon al XIV-lea a discutat cu Zelenski după convorbirea cu Putin. Ce vrea Vaticanul

Papa Leon al XIV-lea a discutat telefonic cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre situația gravă din orașul Oleşki, aflat în regiunea Herson, unde populația se confruntă cu o criză umanitară. Suveranul Pontif speră ca Rusia și Ucraina să coopereze pentru a permite livrarea alimentelor și a ajutoarelor medicale, precum și evacuarea în siguranță a civililor.

Convorbirea a avut loc luni, 19 octombrie, la doar câteva zile după ce Papa Leon al XIV-lea a discutat și cu președintele rus Vladimir Putin. În timpul acelei conversații, Suveranul Pontif a cerut un armistițiu umanitar care să permită accesul ajutoarelor în orașul Oleşki și evacuarea persoanelor aflate în pericol, notează Euronews.

Potrivit unui comunicat al Vaticanului, Papa i-a atras atenția lui Zelenski asupra situației grave din localitatea din regiunea Herson și a amintit solicitarea adresată anterior liderului de la Kremlin. Suveranul Pontif și-a exprimat speranța că o cooperare între cele două părți va face posibilă intervenția umanitară.

„Sfântul Părinte și-a exprimat speranța că o cooperare între ambele părți va permite livrarea de alimente și ajutor medical, precum și evacuarea voluntară și în siguranță a populației civile”, a transmis Vaticanul.

Situație critică în orașul Oleşki

Oleşki se află în regiunea Herson, în sudul Ucrainei, teritoriu afectat puternic de război și ocupat de forțele ruse. Locuitorii orașului se confruntă cu dificultăți tot mai mari în obținerea alimentelor și a produselor de bază, iar accesul la ajutor umanitar a devenit o problemă majoră.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile ucrainene, sunt în curs discuții pentru stabilirea detaliilor unei evacuări a civililor din oraș și din alte șase localități din apropiere. Dmytro Lubineț, comisarul ucrainean pentru drepturile omului, a anunțat că se lucrează la organizarea acestei operațiuni.

Un eventual armistițiu umanitar ar putea permite transportarea alimentelor și medicamentelor către persoanele afectate, dar și scoaterea civililor din zonele în care situația de securitate este periculoasă.

Papa Leon încearcă să mențină dialogul între Moscova și Kiev

Convorbirile separate cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski fac parte din eforturile Vaticanului de a contribui la reducerea suferinței populației civile și la menținerea canalelor de comunicare între cele două părți.

Papa Leon al XIV-lea a discutat în repetate rânduri cu liderul ucrainean de la începutul pontificatului său, în mai 2025. Printre subiectele abordate anterior s-au numărat posibilitatea organizării unor negocieri de pace la Vatican, situația prizonierilor de război și întoarcerea copiilor ucraineni deportați în Rusia. După convorbirea cu Zelenski, Vaticanul a reafirmat angajamentul Sfântului Scaun pentru promovarea dialogului și a păcii.

Deocamdată, solicitarea privind armistițiul umanitar nu reprezintă un acord de încetare a focului între Rusia și Ucraina. Reușita demersului depinde de cooperarea celor două părți și de stabilirea unor condiții care să permită intervenția în siguranță a echipelor umanitare.

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