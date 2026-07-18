Pariul pe Tofan. Republica Moldova are un nou premier hibrid

Nominalizarea lui Vasile Tofan nu este doar o schimbare de premier. Este o operațiune de reparare a imaginii unei guvernări care a descoperit, din nou, că majoritatea parlamentară nu garantează automat și majoritatea încrederii populației. După demisia surprinzătoare a lui Alexandru Munteanu, la numai opt luni de la învestire, și după scandalurile legate de salariile și privilegiile din unele întreprinderi de stat, PAS avea nevoie de mai mult decât de un înlocuitor.

Tofan se potrivește acestei nevoi. Vine din investiții, management și mediul internațional, nu din aparatul de partid. Vorbește limba antreprenorilor, a fondurilor și a partenerilor occidentali. Și-a fixat trei obiective care par construite tocmai pentru cele două publicuri pe care PAS trebuie să le recâștige. Mai exact restabilirea încrederii cetățenilor, relansarea optimismului în economie și avansarea aderării la Uniunea Europeană, cu ținta semnării acordului până la sfârșitul lui 2028.

Votul din Parlament pare partea ușoară. PAS dispune de 55 din cele 101 mandate. Adevăratul vot de încredere se va da însă în gospodării, în mediul de afaceri și în capitalele partenere. Prin Tofan, partidul încearcă să transmită că a înțeles avertismentul și că poate schimba tonul fără să abandoneze direcția europeană într-un moment politic critic.

Un tehnocrat pentru două audiențe

Pentru publicul intern, miza este echitatea. Tofan însuși a vorbit despre nevoia de a reface încrederea după drama nepoților și verișoarelor și a propus anchete, eficientizarea instituțiilor, disciplină bugetară și reguli mai prietenoase pentru afaceri. Mesajul este calculat. Noul premier desemnat nu promite doar creștere, ci și curățenie într-un stat perceput prea des ca generos cu cei conectați și sever cu ceilalți.

Pentru partenerii externi, miza este predictibilitatea. Experiența sa de peste două decenii în investiții, activitatea la Horizon Capital și contactul cu companii internaționale îi oferă un profil ușor de citit la Bruxelles, Washington sau București. PAS îl prezintă, implicit, drept omul capabil să transforme sprijinul politic occidental în investiții, reforme și termene respectate. După plecarea prematură a lui Munteanu, nominalizarea spune că traseul european continuă, iar la volan vine cineva obișnuit să răspundă pentru rezultate.

Totuși, componența propusă arată mai degrabă un restart controlat decât o ruptură. Majoritatea miniștrilor rămân, iar schimbările se concentrează la Agricultură, Finanțe, Sănătate și Cultură. Continuitatea poate liniști partenerii, care nu doresc blocarea negocierilor europene. Dar poate dezamăgi cetățenii care așteptau o curățenie mai amplă. Tofan devine astfel și scutul, și testul PAS. Iar succesul lui va decide dacă partidul mai poate pretinde schimbarea.

Războiul pentru încredere

Un CV internațional deschide uși, dar nu guvernează în locul titularului. Statul nu este un fond de investiții, iar cetățenii nu sunt acționari abandonați când randamentul scade. Reformarea instituțiilor, companiilor de stat, pensiilor și fiscalității va produce costuri și rezistență. Pentru a fi legitime, trebuie explicate, negociate și aplicate fără privilegii.

PAS ar putea folosi reputația lui Tofan drept fațadă pentru mecanisme vechi. Dacă premierul nu va avea autonomie, dacă numirile se vor negocia în cerc restrâns, iar transparența va rămâne selectivă, capitalul său de credibilitate se va consuma. Nici cetățenii, nici partenerii externi nu acordă cecuri în alb pentru o diplomă Harvard sau un portofoliu de investiții.

Pariul pe Tofan este pariul PAS că profesionalismul poate opri uzura puterii. Poate reuși numai dacă noul premier nu va fi redus la rolul de ambasador al acelorași reflexe. Încrederea publică se recâștigă prin reguli egale, răspundere și rezultate. Încrederea partenerilor se păstrează prin reforme credibile, instituții funcționale și termene respectate.

Parlamentul îi poate da votul într-o singură ședință, dar societatea i-l va da sau retrage în fiecare zi.