Patriarhul Daniel, mesaj de solidaritate după atacul sângeros din Iordania

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis vineri un mesaj de solidaritate patriarhului Ierusalimului, Teofil al III-lea, după atacul terorist care a avut loc la Biserica Ortodoxă Greacă „Sfântul Gheorghe” din localitatea Hammoud, guvernoratul Al-Karak, Iordania.

Potrivit Patriarhiei Române, Patriarhul Daniel și-a exprimat profunda durere față de tragedia care a zguduit comunitatea ortodoxă din regatul hașemit și a transmis condoleanțe familiilor victimelor și întregii Patriarhii a Ierusalimului.

„Am primit cu profundă întristare vestea despre tragicul atac terorist care a avut loc la Biserica Ortodoxă Greacă «Sfântul Gheorghe» din Hammoud, Al-Karak, Iordania, soldat cu pierderea a șapte vieți omenești și rănirea multor altora. Acest act de violență care a curmat viața credincioșilor nevinovați contrazice darul sacru al vieții și subminează valorile religioase și umane fundamentale ale compasiunii, păcii și demnității”, a transmis Patriarhul Daniel, potrivit sursei citate.

Liderul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat totodată solidaritatea deplină a Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ierusalimului și cu toți cei afectați de tragedie.

„În aceste momente de durere, ne exprimăm deplina solidaritate frățească cu Preafericirea Voastră, cu Patriarhia Ierusalimului și cu toți cei afectați de această tragedie. Ne rugăm Atotmilostivului Dumnezeu să odihnească în pacea Sa sufletele celor decedați, să dăruiască vindecare grabnică celor răniți și mângâiere familiilor îndurerate ale victimelor, precum și întregii comunități ortodoxe din Iordania în aceste momente de suferință cumplită”, se arată în mesajul publicat de Basilica.ro.

Atacul armat s-a produs vineri la Biserica Ortodoxă Greacă „Sfântul Gheorghe” din satul Hammoud, în sudul Iordaniei. Potrivit unui comunicat al Direcției iordaniene a securității publice, atacatorii au pătruns în incinta lăcașului de cult și au deschis focul asupra celor prezenți.

Agențiile internaționale AFP, Reuters și Petra au relatat că cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața în urma atacului, unul dintre cele mai grave incidente îndreptate împotriva comunității creștine din Iordania din ultimii ani. Un martor citat de televiziunea publică iordaniană Al-Mamlaka a declarat că focurile de armă au continuat timp de aproximativ cinci minute și că în interiorul și în exteriorul bisericii se aflau între 150 și 200 de persoane în momentul atacului.