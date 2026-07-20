Liberalii din tabăra Adrian Veștea fac noi pași spre lansarea unei disidențe în interiorul PNL. Ei au lansat un grup pe Facebook destinat proiectului Platforma Liberal-Conservatoare.

La inițiativa lui Alin Tișe au aderat Alina Gorghiu, Rareș Bogdan, Adrian Veștea și mai mulți liberali mai puțin cunoscuți. Inclusiv Iulian Chifu, fostul consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, și-a exprimat susținerea pe Facebook pentru idee, deși nu e membru PNL.

Manifestul Platformei Liberal-Conservatoare

Liberalii „puciști” au și un manifest al Platformei Conservatoare.

„Platforma Conservatoare este un for de dezbatere politică și doctrinară în interiorul Partidului Național Liberal, dedicat reafirmării valorilor autentice ale dreptei românești. Ea nu este o facțiune politică și nu urmărește constituirea unei structuri paralele de conducere, ci oferă un spațiu de dialog tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, democrația internă și identitatea istorică a partidului.”

Liberalii anti-Bolojan admit că statutul PNL nu permite organizarea unor facțiuni interne. „Tocmai de aceea, Platforma Conservatoare își propune să fie un cadru de dezbatere și reflecție, în care ideile să circule liber, iar partidul să rămână fidel valorilor sale fondatoare.”

De asemenea, liberalii anti-Bolojan uită că PNl are deja o platformă conservatoare, adoptată la congresul din 2025.

Disidenții susțin că PNL traversează un moment de răscruce. „Partidul se află în fața unui risc real de îndepărtare de tradiția sa liberal-conservatoare și de diluare a identității sale doctrinare. O cultură politică bazată pe conformism, intoleranță față de opiniile diferite și marginalizarea vocilor critice ar afecta nu doar viața internă a partidului, ci și capacitatea sa de a reprezenta autentic electoratul de dreapta.”

Puciștii militează pentru instalarea unui guvern, chiar dacă acest lucru înseamnă ca PNL să se alieze iar cu PSD, în ciuda votului din partid împotriva unei astfel de alianțe.