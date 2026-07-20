Liberalii din tabăra Adrian Veștea fac noi pași spre lansarea unei disidențe în interiorul PNL. Ei au lansat un grup pe Facebook destinat proiectului Platforma Liberal-Conservatoare.
La inițiativa lui Alin Tișe au aderat Alina Gorghiu, Rareș Bogdan, Adrian Veștea și mai mulți liberali mai puțin cunoscuți. Inclusiv Iulian Chifu, fostul consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, și-a exprimat susținerea pe Facebook pentru idee, deși nu e membru PNL.
Manifestul Platformei Liberal-Conservatoare
Liberalii „puciști” au și un manifest al Platformei Conservatoare.
„Platforma Conservatoare este un for de dezbatere politică și doctrinară în interiorul Partidului Național Liberal, dedicat reafirmării valorilor autentice ale dreptei românești. Ea nu este o facțiune politică și nu urmărește constituirea unei structuri paralele de conducere, ci oferă un spațiu de dialog tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, democrația internă și identitatea istorică a partidului.”
Liberalii anti-Bolojan admit că statutul PNL nu permite organizarea unor facțiuni interne. „Tocmai de aceea, Platforma Conservatoare își propune să fie un cadru de dezbatere și reflecție, în care ideile să circule liber, iar partidul să rămână fidel valorilor sale fondatoare.”
De asemenea, liberalii anti-Bolojan uită că PNl are deja o platformă conservatoare, adoptată la congresul din 2025.
Disidenții susțin că PNL traversează un moment de răscruce. „Partidul se află în fața unui risc real de îndepărtare de tradiția sa liberal-conservatoare și de diluare a identității sale doctrinare. O cultură politică bazată pe conformism, intoleranță față de opiniile diferite și marginalizarea vocilor critice ar afecta nu doar viața internă a partidului, ci și capacitatea sa de a reprezenta autentic electoratul de dreapta.”
Puciștii militează pentru instalarea unui guvern, chiar dacă acest lucru înseamnă ca PNL să se alieze iar cu PSD, în ciuda votului din partid împotriva unei astfel de alianțe.
Ce-și propune Platforma Liberal-Conservatoare
Potrivit Manifestului, „Platforma Conservatoare își propune să contribuie la reconectarea PNL cu valorile sale istorice: libertatea, meritocrația, responsabilitatea, patriotismul democratic, economia de piață și respectul pentru identitatea națională.
Totodată, își propune să readucă în partid cultura dialogului, eleganța dezbaterii și respectul reciproc cultivate de lideri precum Radu Câmpeanu, Mircea Ionescu Quintus, Theodor Stolojan, Calin Popescu Tăriceanu, Crin Antonescu”.
Liberalii din tabăra Veștea vor politici autentice de dreapta. „Credem că identitatea doctrinară nu poate fi negociată și nici sacrificată în funcție de conjuncturile politice.”
Cei câțiva foști lideri ai PNL, îndepărtați din forurile de conducere, adună adepți din și din afara PNL. „Suntem deschiși primirii unor noi membri și promovării unor oameni valoroși, indiferent dacă provin din afara partidului.”
Și, cum îi stă bine oricărei mișcări profund conservatoare, Manifestul se încheie cu invocarea lui Dumnezeu.
„Ne dorim ca Platforma Conservatoare să devină o veritabilă Agora. Un spațiu curat în care libertatea de gândire să nască soluțiile mari de care România are nevoie pentru a deveni acea patrie dreaptă la care visăm cu toții. Așa să ne ajute Dumnezeu!”
Omul doi din PNL, replică pentru disidenți
Dan Motreanu a publicat un mesaj pe Facebook în care se întreabă ce rost are această paltformă când PNL are deja la bază doctrina liberal-conservatoare.
„În primul rând, PNL nu trebuie să „redescopere” liberal-conservatorismul. Acesta este deja consacrat prin documentul programatic „Modernizare cu Rădăcini”, adoptat de Congresul PNL în 2025 și votat inclusiv de cei care astăzi se autointitulează liberali-conservatori, apoi reconfirmat la Congresul din 2026, congres la care, în mod ironic, au ales să lipsească.
A propune astăzi o platformă liberal-conservatoare într-un partid care și-a asumat oficial această doctrină este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înțeles ce aduce, în mod concret, nou.”
6 comentarii
O nălucă umblă printre picioare. Manifestul „sectei” puciste
Și au siglă 3 trandafiri! Sâc! Persoanele care au prăduit tara alaturi de PSD! Madam Gorghiu și Rareș Bogdan împreună cu grupul sunt cameleonii politici! Mai răi decât Comuniștii!
Liberal-Conservator, nici în car, nici în căruță, nici măcar în teleguță. Hai, să vă văd: cînd sunteti liberali și când conservativi?
Struțo-cămila semigravidă liberal-conservatoare… la Tulcea, bă, la conserve de peste!
Măi trădătorilor ,voi sunteți psd-iști cu blană pnl-istă! Cărați-vă la ciuma roșie ,acolo vă este locul trădătorilor!
Ggradatii din PNL fac balonase de sapun,sa creada lumea ca ei chiar conteaza politic,pana la urma vor ajunge inapoi la Unitate si de acolo, in PSD