Podul Morandi: 43 de morți, opt ani de anchete și o condamnare

La aproape opt ani de la prăbușirea podului Morandi din Genova, Italia, tragedie soldată cu moartea a 43 de persoane, fostul director al operatorului de autostrăzi Autostrade per l’Italia a fost condamnat la 12 ani de închisoare. Pe 16 iulie, instanța l-a găsit vinovat pe Giovanni Castellucci, potrivit RaiNews. Procurorii ceruseră pentru fostul director executiv o condamnare la 18 ani și șase luni de închisoare. Castellucci a negat acuzațiile și a declarat în fața instanței că se consideră responsabil, dar nu vinovat. Sentința a fost pronunțată în primă instanță și nu este încă definitivă. În sistemul juridic italian, hotărârea pronunțată în primă instanță poate fi contestată prin apel de cel puțin două ori.

57 de inculpați și aproape 400 de ani de închisoare ceruți de procurori

În procesul început în iulie 2022 au fost judecate în cele din urmă 57 de persoane. Procurorii au cerut în total aproape 400 de ani de închisoare pentru inculpați. Castellucci se află deja în închisoare în urma unei alte tragedii: pentru prăbușirea unui autocar de pe un viaduct de autostradă în apropiere de Avellino, în anul 2013, el a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare. În acel accident și-au pierdut viața 40 de persoane.

Au fost condamnați și alți foști directori ai Autostrade per l’Italia, precum și reprezentanți ai companiei Spea, responsabilă de inspecțiile și lucrările de întreținere. Michele Donferri Mitelli, un alt fost manager de top al operatorului de autostrăzi, a primit o pedeapsă de 11 ani de închisoare. Au existat condamnări și pentru foști oficiali ai Ministerului italian al Infrastructurii, precum și ai administrației naționale a drumurilor Anas. Motivarea scrisă a hotărârii judecătorești ar urma să fie depusă în termen de șase luni.

Procurorii au acuzat operatorii de întreținere necorespunzătoare

Podul Morandi, s-a prăbușit parțial la 14 august 2018, în timpul unei furtuni puternice. Vehiculele au căzut în gol, iar 43 de persoane și-au pierdut viața. Peste 500 de locuitori ai clădirilor din apropiere au fost nevoiți să își părăsească locuințele.

Procurorii i-au acuzat pe foștii responsabili că au neglijat ani la rând controalele necesare și lucrările de reparație. Potrivit acuzațiilor, cablurile de oțel de susținere din interiorul structurii erau grav corodate. Lucrările de siguranță ar fi fost amânate, în timp ce operatorul continua să obțină profituri și să distribuie dividende importante.

Un nou viaduct la Genova

Apărarea a susținut, în schimb, că prăbușirea a fost cauzată de un defect de construcție dificil de identificat. Potrivit acesteia, defectul ar fi favorizat coroziunea în interiorul unui cablu de susținere și nu ar fi putut fi depistat prin controalele obișnuite.

În locul Podului Morandi a fost construit un nou viaduct. A fost inaugurat la doi după tragedie, în 2020, în plină pandemie. Presa italiană a subliniat costurile mari, duble pe metru pătrat față de medie.