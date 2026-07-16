Post Malone, Shakira și BTS transformă închiderea Cupei Mondiale într-un show istoric

Programată pe 19 iulie, la New York New Jersey Stadium, ceremonia de închidere îl va aduce în centrul atenției pe Post Malone, cunoscut publicului drept MetLife Stadium. Artistul va conduce un show complex cu muzică, fotbal și cultură pop.

Ceremonia va începe la ora locală 13:30, cu 90 de minute înaintea fluierului de start, și va marca finalul unui turneu desfășurat timp de 39 de zile în Canada, Mexic și Statele Unite.

Pentru publicul din România, spectacolul va începe în jurul orei 20:30, iar finala este programată la ora 22:00.

Lista starurilor, impresionantă

Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams și creatorul online IShowSpeed vor susține momente în cadrul ceremoniei, iar Tom Cruise va avea o apariție specială, fără ca rolul acestuia să fie dezvăluit deocamdată.

Jennifer Hudson, câștigătoare a premiilor Emmy, Grammy, Oscar și Tony, va interpreta imnul Statelor Unite înaintea finalei.

Ceremonia de închidere nu trebuie confundată însă cu spectacolul de la pauza meciului, prezicează sursa citată.

Cupa Mondială va avea, de asemenea, și un show muzical de tip „halftime”, o premieră de altfel, și va fi gândit după modelul producțiilor americane.

Capetele de afiș ale momentului vor fi Madonna, Shakira, BTS și Justin Bieber, dar și Burna Boy, dirijorul Gustavo Dudamel și corul PS22, care va cânta împreună cu Coldplay.

Personaje din „Sesame Street” și „The Muppets” vor putea fi și ele văzute.

Show-ul de la pauză, curatoriat artistic de Chris Martin de la Coldplay, va susține FIFA Global Citizen Education Fund. Este un proiect prin care copiilor le va fi acordat acces la educație și activități sportive, obiectivul fiind strângerea sumei de 100 de milioane de dolari în acest scop.

Astfel, un dolar din fiecare bilet vândut pentru meciurile turneului a fost direcționat către acest fond.

Evenimentul depășește cu mult granițele sportului

Toate aceste nume vor transforma finala dintre Spania și Argentina într-un eveniment grandios, adresat nu doar iubitorului de sport, competiția pentru cel mai viral moment al serii fiind disputat astfel între muzică, spectacol, dar și cinema, adică o finală gândită la scara Hollywoodului.

Pe 19 iulie, trofeul mondial va fi acordat pe teren.