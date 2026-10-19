Poza creată cu AI, în care apare un urs cu cinci picioare, a mobilizat jandarmii din Câmpina. Oamenii au primit și mesaje RO-Alert

Libertatea scrie că, prin apel la 112, s-a anunțat prezența unui urs pe strada Al. I. Cuza din Câmpina. Au fost date chiar și mesaje de avertizare RO-Alert.

Totul a pornit de la fotografia care a circulat pe WhatsApp în care animalul apărea. Persoana care a inițiat apelul a primit la rândul său fotografia. A omis însă un detaliu semnificativ. Ursul din poză avea cinci picioare!

Urs cu cinci picioare și intervenția jandarmilor

Jandarmeria din Prahova confirmă incidentul și susține că fotografia în care apare un urs cu cinci picioare a fost creată cu AI.

„La fața locului, jandarmii au luat legătura cu persoana care a efectuat apelul, aceasta prezentând o fotografie despre care a precizat că a primit-o prin intermediul aplicației WhatsApp și care ar fi indicat prezența unui urs în zonă.

După mai multe verificări s-a constatat și faptul că nicio persoană din zonă nu văzuse ursul pe stradă, fotografia fiind generată cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, iar imaginea fusese redistribuită succesiv între mai multe persoane”, se arată în comunicatul oficial al Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova.

Avertismentul transmis de Primăria Câmpina

Publicația locală ObservatorulPh.ro scrie că, în urma acestui incident, o reacție a venit și din partea Primăriei Câmpina.

Autoritățile locale le cer localnicilor să fie mai atenți atunci când sesizează forțele de ordine.

„Imaginile generate sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale pot fi foarte greu de diferențiat de cele reale și pot conduce la răspândirea unor informații false, cu generarea unei stări nejustificate de panică”, se arată în comunicatul oficial al Primăriei Câmpina.

Totuși, oamenii sunt sfătuiți ca atunci când există indicii reale cu privire la prezența unui urs sau a altui animal sălbatic pe spațiul public să sune de urgență la 112. În urma apelului, oamenii trebuie să ofere indicii clare cu privire la locul și circumstanțele în care a fost observat animalul.

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