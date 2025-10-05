Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, a fost arestat sâmbătă după-amiaza devreme la Salonic, în urma unui mandat european de arestare emis de autoritățile române, scriu jurnaliștii eleni de la protothema.

Intr-un amplu articol dedicat acestui subiect, ziariștii eleni amintesc de faptul că „această arestare a avut loc la doar câteva ore după vizita procurorului european Laura Kovesi la Atena .

Nu este exclus ca cele două evenimente să fie legate, întrucât Kovesi transmisese un mesaj clar despre necesitatea consolidării frontului european împotriva corupției. Momentul, cel puțin, creează asocieri rezonabile și ridică întrebarea dacă este vorba de o simplă coincidență sau de o demonstrație de determinare bine organizată .

(…)

Totuși, aceasta nu este prima dată când Oprescu se confruntă cu autoritățile grecești.

În mai 2022, a fost arestat la Atena, dar la acea vreme sistemul judiciar grec a respins cererea de extrădare a sa în România. Motivul deciziei a fost bazat pe motive de sănătate, judecătorii considerând că starea sa nu îi permitea să rămână în închisoare, ridicând totodată problema garanțiilor suficiente pentru condițiile de detenție din România.

Câteva zile mai târziu, pe 31 mai 2022, a fost eliberat pe cauțiune și a rămas în Grecia de atunci, evitând să se întoarcă în țară și să-și ispășească pedeapsa.