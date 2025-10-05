Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, a fost arestat sâmbătă după-amiaza devreme la Salonic, în urma unui mandat european de arestare emis de autoritățile române, scriu jurnaliștii eleni de la protothema.
Intr-un amplu articol dedicat acestui subiect, ziariștii eleni amintesc de faptul că „această arestare a avut loc la doar câteva ore după vizita procurorului european Laura Kovesi la Atena .
(…)
Totuși, aceasta nu este prima dată când Oprescu se confruntă cu autoritățile grecești.
În mai 2022, a fost arestat la Atena, dar la acea vreme sistemul judiciar grec a respins cererea de extrădare a sa în România. Motivul deciziei a fost bazat pe motive de sănătate, judecătorii considerând că starea sa nu îi permitea să rămână în închisoare, ridicând totodată problema garanțiilor suficiente pentru condițiile de detenție din România.
Câteva zile mai târziu, pe 31 mai 2022, a fost eliberat pe cauțiune și a rămas în Grecia de atunci, evitând să se întoarcă în țară și să-și ispășească pedeapsa.
Întrebarea este dacă scenariul din 2022 se va repeta sau dacă de data aceasta echilibrul s-a schimbat, având în vedere presiunea exercitată de Parchetul European pentru a spori transparența și a combate corupția la nivel paneuropean.
Cert este că succesiunea cronologică a evenimentelor poate fi cu greu ignorată. Prezența lui Kovesi la Atena și retorica sa persistentă împotriva corupției s-au întâlnit cu operațiunea de arestare a fostului primar al capitalei României, creând impresia unei mișcări cu un simbolism intens.
Dacă Grecia îl va preda pe Oprescu României va fi văzut în perioada următoare“.
