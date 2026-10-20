PRIMA NEWS Ar putea creşte taxele pentru români în 2027? Radu Nechita, profesor de economie: „Pericolul există”

Profesorul de economie Radu Nechita atrage atenţia că anul viitor românii s-ar putea confrunta cu o nouă creştere de taxe.

Redactia Cotidianul - redactor
PRIMA NEWS Ar putea creşte taxele pentru români în 2027? Radu Nechita, profesor de economie: „Pericolul există”

Profesorul de economie Radu Nechita atrage atenţia că anul viitor românii s-ar putea confrunta cu o nouă creştere de taxe.

Măsurile pe care Guvernul Niculescu, proaspăt instalat la Palatul Victoria, le-ar putea lua privind bugetul ar putea include şi o nouă creştere de taxe pentru cetăţeni.

„Cred că pericolul (n.r. să crească taxele în 2027) există, dintr-un motiv foarte simplu. Toate guvernele din 1990 încoace au fost în deficit bugetar. Noi am avut deficit bugetar ridicat chiar şi în perioadele în care am avut creştere economică. Dacă ne uităm la ce promisiuni fac politicienii vedem că vorbesc de redimensionarea statului fără să spună foarte clar. Nu avem curajul să spunem că până acum austeritatea a fost exercitată prioritar asupra întreprinzătorului român, asupra celor care plătesc taxe”, a spus specialistul în cadrul emisiunii „România, de Rîpă”, marţi seara.

Printre măsurile fiscale prioritare anunţate în programul de guvernare se numără renunţarea la impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027, fără prelungirea aplicării acestuia. Luca Niculescu argumentează că această taxă descurajează investiţiile şi reduce competitivitatea mediului de afaceri, întrucât se aplică veniturilor din cifra de afaceri, nu profitului realizat efectiv de companii.

Programul de guvernare prevede, totodată, păstrarea cotei unice şi limitarea evaziunii fiscale prin eficientizarea colectării taxelor şi impozitelor, fără a impune sarcini financiare suplimentare contribuabililor care îşi respectă obligaţiile.

Planul include şi reorganizarea administraţiei fiscale, prin comasarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) cu Autoritatea Vamală Română într-o structură unică. Cele două instituţii ar urma să utilizeze baze de date integrate şi să coordoneze controalele fiscale. Măsura urmăreşte creşterea veniturilor colectate la bugetul de stat, precum şi combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale şi a contrabandei.

 

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2 comentarii

  1. Pe scurt pentru prostime! – cu siguranță vor crește taxele. Bruselu și ukrana o cere.👏👏👏

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  2. Bre, m-am uitat la titlul articolului și-am rămas perplex: „Prima News ar putea crește taxele in 2027…” (?!). Am intrat să citesc nu ca să mă conving că taxele vor tot crește (că asta e știută de toată lumea) ci ca să mă lămuresc cine drek e Prima news de ridică ea taxele?! Băă, voi sunteți întregi la cap? Învățați bre rătăciților înainte de toate limba română, gramatică, ortografie, punctuație și după aia apucați-vă și de jurnalism … sau cum s-o numi ce faceți voi aici!😳… (hai, cenzurați-mă, că asta grijă o aveți, să blocați spusele oamenilor, în loc să vă preocupe calitatea și veridicitatea și echidistanța și decența în textele pe care le scrieți!).

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