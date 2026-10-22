Primarul Ploieștiului: Loteria Română amenință cu procese primăriile care interzic păcănelele. „Loteria nesimțirii”

Mihai Poliţeanu a acuzat Loteria Română că refuză să-și scoată păcănelele din sedii şi că „a trimis tuturor primăriilor care au interzis păcănelele o plângere prealabilă privind desfiinţarea păcănelelor din sediile Loteriei”.

Ana Dima
Primarul Ploieștiului: Loteria Română amenință cu procese primăriile care interzic păcănelele. „Loteria nesimțirii”

Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului / Sursa: Facebook

Mihai Poliţeanu a acuzat Loteria Română că refuză să-și scoată păcănelele din sedii şi că „a trimis tuturor primăriilor care au interzis păcănelele o plângere prealabilă privind desfiinţarea păcănelelor din sediile Loteriei”.

Loteria Română a transmis o plângere prealabilă primăriilor care au interzis jocurile de noroc în sediile sale, a informat, joi, primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu.

Poliţeanu a acuzat Loteria Română că refuză să-și scoată păcănelele din sedii şi că „a trimis tuturor primăriilor care au interzis păcănelele o plângere prealabilă privind desfiinţarea păcănelelor din sediile Loteriei”.

Poliţeanu susţine că mai e doar un pas până când Loteria va da primăriile în judecată.

Plângere prealabilă

„Loteria nesimţirii. Loteria Română a trimis Primăriei Ploieşti şi tuturor primăriilor care au interzis păcănelele o plângere prealabilă privind desfiinţarea păcănelelor din sediile Loteriei. Este pasul intermediar până la acţionarea în instanţă a tuturor primăriilor de către Loteria Română”, a scris primarul municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu, pe rețelele de socializare, citat de News.ro.

El aminteşte că Loteria Română este o companie cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Economiei, care este acţionar unic.

„Cu alte cuvinte, statul a dat posibilitatea comunităţilor să ia decizii cu privire la păcănele şi tot statul dă cu tifla comunităţilor. Este o nesimţire fără margini”, spune primarul.

Interese

Acesta consideră că în spatele companiei de stat sunt interese care ţin de firme private și a făcut referire la fugarul Sebastian Ghiţă, fost deputat condamnat într-un dosar de corupție.

La începutul anului 2026, Guvernul a modificat, prin Ordonanța de urgență privind administrația, reglementările referitoare la organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (OUG 7/2026), deleagând primăriilor dreptul de a elibera autorizații de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc.

„Presa naţională a scris de mai multe ori despre provenienţa aparatelor Loteriei Române: cumpărate de la firma Novomatic, printr-un interpus al lui Sebastian Ghiţă. Extragerile de la Loto 6 din 49 se desfăşoară live în mod unic la o singură televiziune. Ce televiziune? România TV a lui Sebastian Ghiţă”, spune Poliţeanu.

Consilierii locali din Ploieşti au votat în şedinţa din 29 iulie, în unanimitate, interzicerea sălilor de jocuri de noroc de tip „păcănele” în municipiu.

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3 comentarii

  1. Primarul asta n=a fost in stare decat de organizarea parangheliilor pe Bulevardul Independentei, spre bucuria ” defavorizatilor” care au umplut asfaltul de seminte, iar circulatia a fost data peste cap. Are tot felul de proiecte fantasmagorice, care nu se vor realiza niciodata, n-a atras niciun ban din fondurile europene. Acum face pe eroul cu desfiintarea pacanelelor. Ploiestiul arata ca o imensa mahala., nu ca o capitala de judet.

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  3. Vreti o tara ca-n afara? Pai aflati ca in Canada primariile au dreptul sa interzica acest tip de joc care a creeat mari probleme sociale.

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