Primarul Ploieștiului: Loteria Română amenință cu procese primăriile care interzic păcănelele. „Loteria nesimțirii”

Loteria Română a transmis o plângere prealabilă primăriilor care au interzis jocurile de noroc în sediile sale, a informat, joi, primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu.

Poliţeanu a acuzat Loteria Română că refuză să-și scoată păcănelele din sedii şi că „a trimis tuturor primăriilor care au interzis păcănelele o plângere prealabilă privind desfiinţarea păcănelelor din sediile Loteriei”.

Poliţeanu susţine că mai e doar un pas până când Loteria va da primăriile în judecată.

Plângere prealabilă

„Loteria nesimţirii. Loteria Română a trimis Primăriei Ploieşti şi tuturor primăriilor care au interzis păcănelele o plângere prealabilă privind desfiinţarea păcănelelor din sediile Loteriei. Este pasul intermediar până la acţionarea în instanţă a tuturor primăriilor de către Loteria Română”, a scris primarul municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu, pe rețelele de socializare, citat de News.ro.

El aminteşte că Loteria Română este o companie cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Economiei, care este acţionar unic.

„Cu alte cuvinte, statul a dat posibilitatea comunităţilor să ia decizii cu privire la păcănele şi tot statul dă cu tifla comunităţilor. Este o nesimţire fără margini”, spune primarul.

Interese

Acesta consideră că în spatele companiei de stat sunt interese care ţin de firme private și a făcut referire la fugarul Sebastian Ghiţă, fost deputat condamnat într-un dosar de corupție.

La începutul anului 2026, Guvernul a modificat, prin Ordonanța de urgență privind administrația, reglementările referitoare la organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (OUG 7/2026), deleagând primăriilor dreptul de a elibera autorizații de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc.

„Presa naţională a scris de mai multe ori despre provenienţa aparatelor Loteriei Române: cumpărate de la firma Novomatic, printr-un interpus al lui Sebastian Ghiţă. Extragerile de la Loto 6 din 49 se desfăşoară live în mod unic la o singură televiziune. Ce televiziune? România TV a lui Sebastian Ghiţă”, spune Poliţeanu.

Consilierii locali din Ploieşti au votat în şedinţa din 29 iulie, în unanimitate, interzicerea sălilor de jocuri de noroc de tip „păcănele” în municipiu.

Citește și: