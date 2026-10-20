Probleme la Revolut. Utilizatorii nu au putut accesa aplicația sau efectua plăți

UPDATE: „În prezent, ne confruntăm cu o problemă tehnică ce afectează mai multe servicii. Confirmăm că banii și datele tuturor clienților noștri sunt în siguranță. Lucrăm la remedierea problemei încă din această dimineață, când a fost identificată, și ne cerem scuze tuturor persoanelor afectate pentru neplăcerile cauzate”, a transmis Revolut.

We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers’ money and data are safe. We’ve been working to fix the issue since it was identified this morning and apologise to anyone affected and for any inconvenience caused. — Revolut (@Revolut) October 20, 2026



Știrea inițială

Revolut s-a confruntat marți dimineață, 20 octombrie, cu probleme tehnice care au afectat accesul la aplicație și efectuarea plăților. Unii utilizatori nu au reușit să își deschidă conturile, în timp ce alții au întâmpinat dificultăți la tranzacții. Compania a confirmat existența unei defecțiuni și a anunțat că echipa tehnică lucrează pentru remedierea situației.

Problemele au apărut în dimineața zilei de marți și au afectat mai multe funcții ale serviciului bancar digital. La încercarea de a deschide aplicația, pe ecranul unor utilizatori apărea mesajul: „Ne pare rău, ceva nu a funcționat. Încearcă din nou mai târziu”.

Alți clienți au reușit să deschidă aplicația, dar au semnalat probleme la efectuarea plăților. Au existat și relatări despre tranzacții respinse la comercianți, inclusiv în afara României.

Revolut confirmă problemele și anunță că lucrează la remedierea lor

Reprezentanții Revolut au recunoscut problemele tehnice printr-un mesaj publicat pe platforma X.

„Bună. În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcționalități, ceea ce poate face ca unele servicii să fie inaccesibile. Echipa noastră de ingineri lucrează activ pentru a restabili funcționarea completă cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru orice neplăceri pe care le-am provocat”, a transmis Revolut.

Hi.We are currently experiencing a service disruption affecting multiple features, which may result in some services being inaccessible. Our engineering team is actively working to restore full service as quickly as possible. We appreciate your patience and apologize for any inconvenience this may have caused. — Revolut Support (@revolutsupport) October 20, 2026



Problemele nu au fost semnalate doar în România. Utilizatori din mai multe țări europene, printre care Irlanda, Italia, Germania și Marea Britanie, au reclamat dificultăți similare.

Revolut introduce în România și plățile fără card prin Blik

Incidentul vine la scurt timp după ce Revolut a anunțat o nouă funcționalitate pentru clienții europeni, inclusiv cei din România. Compania a integrat sistemul polonez de plăți Blik, care permite efectuarea tranzacțiilor fără utilizarea unui card bancar, potrivit Profit.ro.

Prin intermediul acestuia, utilizatorii pot achita cumpărături în magazine fizice și online din Polonia. Sistemul funcționează prin generarea unui cod unic de șase cifre, care trebuie introdus și autorizat în aplicație.

Blik permite și retragerea numerarului de la bancomatele compatibile, fără card. Pentru utilizarea serviciului prin Revolut este necesară activarea funcției și existența unui cont dedicat în zloți polonezi. Sistemul seamănă cu RoPay, disponibil în România, însă există diferențe între cele două metode de plată. RoPay permite autorizarea tranzacțiilor inclusiv prin scanarea unui cod QR.

În paralel, Revolut pregătește și modificări ale comisioanelor pentru transferurile bancare internaționale. Din 19 decembrie 2026, actualele comisioane variabile vor fi înlocuite cu unele fixe, calculate în funcție de monedele conturilor implicate în transfer.