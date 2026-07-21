Proiectul de reformă a ANI, trimis în Parlament de Cătălin Predoiu. Declarațiile de avere, ținute secrete

ANI a decis să nu mai publice declarațiile de avere și de interese, în urma unei decizii a Curții Constituționale a României. Totuși, CCR a stabilit că doar o parte din aceste documente trebuie să rămână secrete. Restul pot fi publicate.

Declarațiile de avere, la secret

Parlamentul nu a pus însă legea ANI în acord cu decizia CCR, de aceea nu au mai fost publicate declarațiile de avere. Proiectul de reformă propus de ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, propune ca declarațiile de avere să rămână secrete.

Potrivit HotNews, fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a făcut demersuri pentru modificare legii ANI în sensul publicării declarațiilor de avere. Aceste prevederi nu se regăsesc însă în proiectul realizat de Predoiu.

Propunerile proiectului de lege, varianta lui Cătălin Predoiu

Legea privind reforma Agenției Naționale de Integritate este unul din jaloanele din PNRR rămase restante, valoarea fiind de 770 miliarde de euro. Ministrul interimar al Justiției a trimis proiectul de lege către Parlament.

În proiectul înaintat de Cătălin Predoiu către Parlament se arată că demnitarii nu mai au obligația publicării declarațiilor de avere și interese.

Propunerea este diferită față de decizia CCR, care arată că doar o parte din aceste documente trebuie să aibă un caracter nepublic.

„Art.2.— (l) Declarațiile de avere și declarațiile de interese se completează potrivit anexelor nr. 1 și 2. Se semnează cu semnătură electronică calificată sau semnătura avansată încorporată în cartea electronică de identitate. Se transmit Agenției exclusiv prin intermediul platformei online de declarare a averii și a intereselor. Este denumită în continuare e-DAI, gestionată de Agenție.

(3) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (l) pct. 39 sunt obligate să se înroleze declarațiile de avere declarațiile de interese într-o sectiune distinctă a platformei e-DAI.

(4) Obligația de depunere a declarațiilor de avere și de interese nu atrage publicitatea acestora”, se arată în proiectul de lege trimis în Parlament de Cătălin Predoiu și consultat de HotNews.

Categoriile de demnitari care trebuie să depună declarațiile de avere

Conform proiectului depus în Parlament, există 46 de categorii de demnitari care trebuie să depună anual declarațiile de avere și interese.

De asemenea, consilierii prezidențiali, onorifici, membrii CSM, judecătorii, procurorii, judecătorii CRR, Avocatul Poporului, președinții, vice-președinții sau membrii unor instituții precum ASF, ANRE, CNCD, CNA trebuie să depună aceste declarații.

Aceeași obligație legală le revine și directorilor SRI, SIE, SPP sau STS, alături de prim-adjuncți și adjuncți.