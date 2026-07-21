Proiectul de reformă a ANI, trimis în Parlament de Cătălin Predoiu. Declarațiile de avere, ținute secrete

ANI a decis să nu mai publice declarațiile de avere și de interese, în urma unei decizii a Curții Constituționale a României. Totuși, CCR a stabilit că doar o parte din aceste documente trebuie să rămână secrete. Restul pot fi publicate.
Declarațiile de avere, la secret
Parlamentul nu a pus însă legea ANI în acord cu decizia CCR, de aceea nu au mai fost publicate declarațiile de avere. Proiectul de reformă propus de ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, propune ca declarațiile de avere să rămână secrete.
Potrivit HotNews, fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a făcut demersuri pentru modificare legii ANI în sensul publicării declarațiilor de avere. Aceste prevederi nu se regăsesc însă în proiectul realizat de Predoiu.
Propunerile proiectului de lege, varianta lui Cătălin Predoiu
Legea privind reforma Agenției Naționale de Integritate este unul din jaloanele din PNRR rămase restante, valoarea fiind de 770 miliarde de euro. Ministrul interimar al Justiției a trimis proiectul de lege către Parlament.
În proiectul înaintat de Cătălin Predoiu către Parlament se arată că demnitarii nu mai au obligația publicării declarațiilor de avere și interese.
Propunerea este diferită față de decizia CCR, care arată că doar o parte din aceste documente trebuie să aibă un caracter nepublic.
„Art.2.— (l) Declarațiile de avere și declarațiile de interese se completează potrivit anexelor nr. 1 și 2. Se semnează cu semnătură electronică calificată sau semnătura avansată încorporată în cartea electronică de identitate. Se transmit Agenției exclusiv prin intermediul platformei online de declarare a averii și a intereselor. Este denumită în continuare e-DAI, gestionată de Agenție.
(3) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (l) pct. 39 sunt obligate să se înroleze declarațiile de avere declarațiile de interese într-o sectiune distinctă a platformei e-DAI.
(4) Obligația de depunere a declarațiilor de avere și de interese nu atrage publicitatea acestora”, se arată în proiectul de lege trimis în Parlament de Cătălin Predoiu și consultat de HotNews.
Categoriile de demnitari care trebuie să depună declarațiile de avere
Conform proiectului depus în Parlament, există 46 de categorii de demnitari care trebuie să depună anual declarațiile de avere și interese.
De asemenea, consilierii prezidențiali, onorifici, membrii CSM, judecătorii, procurorii, judecătorii CRR, Avocatul Poporului, președinții, vice-președinții sau membrii unor instituții precum ASF, ANRE, CNCD, CNA trebuie să depună aceste declarații.
Aceeași obligație legală le revine și directorilor SRI, SIE, SPP sau STS, alături de prim-adjuncți și adjuncți.
13 comentarii
Oare mai are rost Agenția asta?
Dacă te duci la un congres PSD și le aduni averile ălora mai pui de jumătate de pib.
Asta în timp ce ANI se bate cu primarii că au făcut voluntariat după ce au fost aleși.
Atata timp cât justiția sub Savonea& company este folosită ca bâtă politică, România va fi un stat bananier cu o cleptocrație bine structurată! Furi o pâine, faci 3 ani, furi 1 milion de euro, pedeapsa se prescrie!!
Lichelele isi fabrica legi ca sa-si apere averile necinstite.
acum vreo 12 ani eram sub MCV pe „justitie” din cauza coruptiei, si ce nevoie e de ANI sa o combata… acuma, dupa ce ne-au „reformat”, ANI, o institutie in subordinea regimului, e folosita ca sa secretizeze declaratiile de avere ale oamenilor regimului… si, in acelasi timp pot sa va garantez ca daca vreun independent devine vreodata prea influent, aceeasi ANI o sa sifoneze informatiile despre respectivul pana la gradul 5 de rudenie. Unde sunt focile care ieseau in strada cu „fara penali in functii publice” si „noaptea ca hotii”? acuma e liniste totala, pentru ca erau ce am spus de atunci, masa de manevra
Ce te miri domne ? Nu stii ca astia care fura,au invatat pe parcurs ca ce-i furat,e bun furat ?Si ce-ai vrea sa afle lumea cum le creste averea,si sa apara pericolul sa dea inapoi ce-au furat ? Ei centreaza,ei dau cu capul.Asa-i Ilie ? ia vezi poate ti-a mai scapat din vedere vreo categorie de amarati pe care sa-i taxezi.De exemplu,copiii dela gradinita;care face pipi pe el,sa fie taxat cu cat costa ” manopera ” sa-i schmbe doamna chilotii.Ar fi o idee ce zici Predoiule,nu ti-a dat nici tie prin dibla.
– pesede în toate cele ce mișcă
Ce-are ma’ PSD cu avocatul Predoiu membru PNL de zeci de ani, si, simpatizant USR ? Bolojan al vostru are curajul sa iasa pe strada in fata sindicatelor ?
Băi (editat)..Predoiu este cârtița PSD inflitrată in PNL din 2004!
Pai ce reforma are nevoie ANI?? Au suparat ca i au pus piedica la spionu fritz??
Ai dreptate Gogule, Fritz era dușmanul nostru numărul unu. Nordiștii săracii se spetesc pentru bunăstarea noastră.
Când văd portbagaje și cutii de pantofi cu bani fug la biserică să mă rog pentru sănătatea lor.
bună!
Predoiu , unul din indivizii care au pus la cale si au executat lovitura de stat din
06 decembrie 2024 ,trebuie arestat.
Nu se poate ! Avem o dictatura impusă si susținută de afară.
Alegerlle din 2024 fraudate si FURATE ca si cele din mai 2025.
Într-o COLONIE se POATE ORICE !.
STAPANII de afară nu dau doi bani pe
ai nostri de la butoane,niste slugi care execută.
STAT MAFIOT! STAT EȘUAT!
Adica , pot fura cat vor ?
Pai oricum fura cat vor dar nu ii mai obliga sa se laude cu cat fura, asta e singura diferenta