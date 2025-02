Proscrişii lui Donald Trump, urcaţi în avioane şi duşi în Guantanamo

Primele zboruri cu migranţi clandestini către baza militară americană Guantanamo Bay, în Cuba, sunt ”în curs”, a anunţat un oficial al Casei Albe, relatează AFP.

”Azi (marţi), primele zboruri din Statele Unite către Guantanamo cu migranţi ilegali sunt în curs”, a declarat marţi, la Fox Business, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Donald Trump anunta zilele trecute un proiect al unui centru de retenţie a migranţilor uriaş la Guantanamo, unde SUA au deschis o închisoare militară după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001.

🇺🇸 US President Donald #Trump unveiled a surprise plan Wednesday to detain thousands of undocumented #migrants in #Guantanamo Bay, the notorious military facility on the eastern tip of #Cuba, used for holding terrorism suspects since the 9/11 attacks 👇 pic.twitter.com/cMHCcmOSjp

— FRANCE 24 English (@France24_en) January 30, 2025