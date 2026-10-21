Putin, de acord să reia discuțiile trilaterale cu Kievul și Washingtonul privind războiul din Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a fost de acord miercuri să reia negocierile trilaterale cu Washingtonul și Kievul privind încheierea războiului din Ucraina, a declarat un oficial de la Kremlin, citat de Associated Press.

Liderul rus a fost de acord „în principiu” să reia discuțiile după 10 noiembrie, a declarat consilierul pentru afaceri externe al lui Putin, Iuri Ușakov, reporterilor în urma unei întâlniri la Sankt Petersburg dintre Putin și trimisul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff.

Miza discuțiilor trilaterale

Discuțiile trilaterale se vor concentra pe „construirea unui sistem de securitate pentru Rusia și Ucraina după încheierea conflictului”, a declarat Ușakov.

Discuțiile lui Witkoff cu Putin despre invazia totală a Ucrainei de către Moscova au avut loc în contextul în care Trump a presat Kievul să încheie un acord care să oprească luptele.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a insistat că doar un summit al liderilor poate scoate lucrurile din impas.

Cele două armate rămân blocate pe câmpul de luptă și se atacă reciproc cu atacuri zilnice de la distanță.

Trei runde de negocieri, fără niciun rezultat

Reprezentanții celor trei țări au organizat trei runde de negocieri trilaterale la începutul acestui an, întâlnindu-se de două ori la Abu Dhabi în ianuarie și februarie, urmate de discuții suplimentare la Geneva în februarie.

Cu toate acestea, s-au înregistrat puține progrese dincolo de schimburile de prizonieri de război, Moscova și Kievul ținându-se de cerințele lor fundamentale.

Discuția de la Sankt Petersburg a durat aproximativ trei ore, a declarat Kremlinul, și a avut loc la o zi după ce Witkoff s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu unii lideri europeni la Oslo, capitala Norvegiei.

Întâlnirile lui Witkoff au sugerat că liderii sunt dornici să dea un nou impuls eforturilor de pace conduse de SUA , la mai bine de 4 ani și jumătate de la începerea războiului. Eforturile administrației Trump de la începutul anului trecut pentru a pune capăt războiului nu au înregistrat progrese semnificative și, miercuri, nu s-a sugerat nicio realizare iminentă a unui progres la nivel înalt.