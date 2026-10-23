Putin vrea să se rediscute securitatea Europei și pune Rusia să se uite la un film istoric 

Putin are „un jurnalist personal”. Se numește Zarubin și are acces „exclusiv” la președintele rus. Mai ales când liderul de la Kremlin trebuie să dea niște mesaje importante, dar umanizate în același timp. În această situație, hop, apare și Zarubin cu camerele sale.

Zarubin are multe camere. Una e pusă la piept. Alteori mai are o cameră în mână. Are o cameră peste umăr, care îl filmează pe interlocutor. Există și o cameră din lateral, care îl filmează inclusiv pe Zarubin. „Jurnalistul personal al lui Putin” pare protagonistul filmului Truman Show.

Pe 23 octombrie, seara, liderul de la Kremlin a fost la un eveniment dedicat actorilor de teatru unde le-a vorbit despre importanța muncii lor. Cât timp Putin își citea discursul de pe scenă, Zarubin îl aștepta cu camerele sale pe un hol.

Putin a ieșit de la eveniment…

„Bună seara, se poate să vă întreb despre ultimele actualități?”, a sărit Zarubin cu microfonul și camerele sale. Putin era singur, pe un hol tapetat cu un roșu aprins. A tușit aprobator.

Zarubin l-a întrebat despre întâlnirea cu Witkoff, dar întrebarea nu l-a mulțumit pe Putin. Zarubin i-a zis că Zelenski a părut de acord cu cedări teritoriale.

„Dar nu e teritoriul Ucrainei”, l-a corectat Putin. Liderul rus susține că oamenii din Donbas ar fi votat unirea cu Rusia, deci, nici vorbă de cedare de teritorii, „este un teritoriu rusesc”.

Zarubin nu l-a contrazis, a ascultat cuminte cu microfonul în mână și camerele pornite.

Putin a continuat. I-a spus „jurnalistului personal” că rușii și ucrainenii sunt același popor. Susține că s-a făcut un test ADN ce demonstrează asta. Ce test? Nu știm. Până la urmă nu contează, nu e o noutate. Putin a mai spus asta – că ucrainenii și rușii sunt același popor.

Noutatea pe care a vrut să o transmită e următoarea. Putin spune că se vor relua negocierile trilaterale între Rusia – SUA – Ucraina. SUA ar juca rolul de mediator.

Atenție, asta nu înseamnă că oprește bombardamentele. Nu a spus asta. Putin vine și cu o condiție de negociere care va îngrijora capitalele Europene. Nu mai zic de România.

Susține că propunerea ar fi venit de fapt de la americani. Iată citatul din Putin:

„Reprezentantul administrației SUA a atras atenția că, dacă vom discuta chestiuni legate de asigurarea securității atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia, atunci va trebui să vorbim și despre arhitectura securității europene.”

Ce înseamnă asta? Cum adică să vorbim despre „arhitectura securității europene”? Ce ar trebui să se schimbe? Ce nu-i convine?

Putin mai vorbit despre asta, dar cu alte cuvinte. Nu a zis „arhitectura securității”, a pomenit de schimbările geopolitice. A vorbit și despre o lume multipolară.

În limbaj direct, vrea să se reîmpartă sferele de influență. Putin vrea să revină la sferele de influență ale URSS. De altfel, Wall Street Journal scria recent că Rusia și-ar dori o nouă Conferință Ialta cu Xi și Trump în care ar reîmpărți lumea.

În interviul pentru Zarubin, a repetat că Rusia nu poate fi învinsă pe câmpul de luptă. Însă cel mai curios aspect al interviului nu are nicio legătură cu războiul din Ucraina.

Zarubin l-a întrebat despre un film. Este o producție rusească despre Petru I.

Filmul dedicat Țarului Petru cel Mare va apărea în cinematografele rusești din 29 octombrie.

„Se vorbește că l-ați văzut deja. Cum vi s-a părut?”, a întrebat Zarubin, iar Putin nu a părut deloc surprins de întrebare.

„Da, l-am văzut. Este atât de bun că aș vrea să-l vadă toți rușii, să fie și în școli. Cred că Guvernul poate plăti biletele la film pentru toată lumea”, a spus entuziasmat Putin.

Știți cum se numește filmul pe care Putin vrea să-l vadă toată țara? Se numește… Рождение империи / Rojdenia Imperii, adică, Nașterea imperiului.