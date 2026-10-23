Putin vrea să se rediscute securitatea Europei și pune Rusia să se uite la un film istoric 

Putin are „un jurnalist personal”. Se numește Zarubin și are acces „exclusiv” la președintele rus. Mai ales când liderul de la Kremlin trebuie să dea niște mesaje importante, dar umanizate în același timp. În această situație, hop, apare și Zarubin cu camerele sale.
Zarubin are multe camere. Una e pusă la piept. Alteori mai are o cameră în mână. Are o cameră peste umăr, care îl filmează pe interlocutor. Există și o cameră din lateral, care îl filmează inclusiv pe Zarubin. „Jurnalistul personal al lui Putin” pare protagonistul filmului Truman Show.
Pe 23 octombrie, seara, liderul de la Kremlin a fost la un eveniment dedicat actorilor de teatru unde le-a vorbit despre importanța muncii lor. Cât timp Putin își citea discursul de pe scenă, Zarubin îl aștepta cu camerele sale pe un hol.
Putin a ieșit de la eveniment…
„Bună seara, se poate să vă întreb despre ultimele actualități?”, a sărit Zarubin cu microfonul și camerele sale. Putin era singur, pe un hol tapetat cu un roșu aprins. A tușit aprobator.
Zarubin l-a întrebat despre întâlnirea cu Witkoff, dar întrebarea nu l-a mulțumit pe Putin. Zarubin i-a zis că Zelenski a părut de acord cu cedări teritoriale.
„Dar nu e teritoriul Ucrainei”, l-a corectat Putin. Liderul rus susține că oamenii din Donbas ar fi votat unirea cu Rusia, deci, nici vorbă de cedare de teritorii, „este un teritoriu rusesc”.
Zarubin nu l-a contrazis, a ascultat cuminte cu microfonul în mână și camerele pornite.
Putin a continuat. I-a spus „jurnalistului personal” că rușii și ucrainenii sunt același popor. Susține că s-a făcut un test ADN ce demonstrează asta. Ce test? Nu știm. Până la urmă nu contează, nu e o noutate. Putin a mai spus asta – că ucrainenii și rușii sunt același popor.
Noutatea pe care a vrut să o transmită e următoarea. Putin spune că se vor relua negocierile trilaterale între Rusia – SUA – Ucraina. SUA ar juca rolul de mediator.
Atenție, asta nu înseamnă că oprește bombardamentele. Nu a spus asta. Putin vine și cu o condiție de negociere care va îngrijora capitalele Europene. Nu mai zic de România.
Susține că propunerea ar fi venit de fapt de la americani. Iată citatul din Putin:
„Reprezentantul administrației SUA a atras atenția că, dacă vom discuta chestiuni legate de asigurarea securității atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia, atunci va trebui să vorbim și despre arhitectura securității europene.”
Ce înseamnă asta? Cum adică să vorbim despre „arhitectura securității europene”? Ce ar trebui să se schimbe? Ce nu-i convine?
Putin mai vorbit despre asta, dar cu alte cuvinte. Nu a zis „arhitectura securității”, a pomenit de schimbările geopolitice. A vorbit și despre o lume multipolară.
În limbaj direct, vrea să se reîmpartă sferele de influență. Putin vrea să revină la sferele de influență ale URSS. De altfel, Wall Street Journal scria recent că Rusia și-ar dori o nouă Conferință Ialta cu Xi și Trump în care ar reîmpărți lumea.
În interviul pentru Zarubin, a repetat că Rusia nu poate fi învinsă pe câmpul de luptă. Însă cel mai curios aspect al interviului nu are nicio legătură cu războiul din Ucraina.
Zarubin l-a întrebat despre un film. Este o producție rusească despre Petru I.
Filmul dedicat Țarului Petru cel Mare va apărea în cinematografele rusești din 29 octombrie.
„Se vorbește că l-ați văzut deja. Cum vi s-a părut?”, a întrebat Zarubin, iar Putin nu a părut deloc surprins de întrebare.
„Da, l-am văzut. Este atât de bun că aș vrea să-l vadă toți rușii, să fie și în școli. Cred că Guvernul poate plăti biletele la film pentru toată lumea”, a spus entuziasmat Putin.
Știți cum se numește filmul pe care Putin vrea să-l vadă toată țara? Se numește… Рождение империи / Rojdenia Imperii, adică, Nașterea imperiului.
20 comentarii
Legal, vorbim de o parte din teritoriul Rusiei. Ca nu recunosc unii e alta treaba.Deci nu putem vorbi de o invazie, ci de un contraatac, sau razboi de aparare. Invazia a fost in 2014, dupa ce noile republici si-au folosit dreptul la autodeterminare si si-au declarat independenta. Au fost invadate rapid de Imperiul NATO. Dupa ce au epuizat negocierile prin Minsk 1 si Minsk 2, au folosit una din optiunile de pe masa: forta militara. E singura limba pe care o intelege Vestul colectiv. Daca Europa doreste vizitatori in Berlin sau Paris sa ceara.
Pușkin: „Neam indiferent față de cea mai mică îndatorire a sa, la cea mai maruntă dreptate, la cel mai neînsemnat adevăr, popor care nu recunoaște demnitatea omului, nu recunoaște, în general, nici libertatea omenească, nici gândirea liberă… Vai, cât de scorțoasă este limba rusă!”
Vasili Rozanov: „Nu suntem o națiune, ci un iad nebun”.
Alexandr Blok: „Sufletul rus chinuit n-are putere să respire și nu trebuie să zboare”.
Zinaida Ghippius (poeta antibolșevică): „Rusia – un imens spital psihiatric”.
era mai inteligent sa nu ne fi facut inamici
Ar fi mult mai inteligent sǎ nu mai facem nimic mǎcar de acum înainte și sǎ nu mai bǎgǎm bǎțul prin gard. Rusia este cea mai mare și mai bogatǎ țarǎ din lume și nu are absolut nici un interes sǎ anexeze alte teritorii, decât dacǎ se simte amenințatǎ.
Cum își caracterizează marii clasici ruși propriul popor:
Mihail Saltîkov-Șcedrin:
„Dacă aș adormi, trezindu-mă după o sută de ani, și m-ar întreba cineva ce se întâmplă în Rusia, aș răspunde fară sa clipesc: beție și jafuri”.
Europa a avut șansa sǎ fie unitǎ, demnǎ, liberǎ și prosperǎ. A ales progresismul bruxelez, distrugerea națiunilor, îngenuncherea popoarelor, izolarea, calea înarmǎrii și a rǎzboiului pe care l-a pierdut înainte de a-l începe. În acest context este evident cǎ urmeazǎ o nouǎ reîmpǎrțire a sferelor de influențǎ între SUA, Rusia și China, astfel ca turbulențele care pot conduce la situații disperate sǎ fie evitate. Vedem deja reacțiile în Europa de Vest, care se vor transforma în rǎzboaie civile fiindcǎ guvernanții nu înțeleg cǎ nu-și pot bate joc de cetǎțenii obișnuiți cu civilizația și confortul, iar aceastǎ disperare va trebui izolatǎ în perimetrul european, sǎ nu se extindǎ. Și cele 3 mari puteri vor coopera ca sǎ facǎ acest lucru.
Europa, multi ani de zile s-a dezarmat, crezand in povestile cu rusia pasnica….Trebuia sa se inarmeze serios mai de mult…Sau, dupa parerea ta wolfetziana, numai rusia are voie sa se inarmeze si sa fie ingrijorata, ca si altii vor garantii de securitate…Dar nu de aia ruseasca…Si au destul teritoriu, de la Novorosisk inspre Est, le uram drum bun…
Să nu uitam ca Putin a omorat si cateva sute din rusii lui in atacurile cu bombe plasate in blocuri pe cand era seful KGB in ’99.
Oamenii cu discernamint nu isi doresc globalizarea ca pe o noua dictatura.Fiecare popor,neam trebuie sa traiasca in pace dupa propriile reguli , traditii si aspiratii milenare. Avem in sfirsit o alternativa la acest concept experimental numit globalizare.Romania se va trezi si ea!
sa-i spunem PE NUME !
Ceea ce vă doriți dvs este o lume fără reguli și principii, un fel de junglă.
Hai să nu mai folosim termeni cărora nu le cunoaștem sensul.
Globalismul înseamnă cooperare, comerț liber, transfer de tehnologie, garantarea investițiilor….respectarea acelorași reguli și principii.
Fără globalism o mare parte din lume era și astăzi în Evul mediu (inclusiv China).
Regulile și principiile sunt stabilite de comun acord nu sunt dictate.
Ce vreți dvs ar însemna să ne retragem din toate Acordurile,Tratatele și Convențiile semnate până acum.
Ce vreți dvs ar însemna să ne retragem din toate Acordurile,Tratatele și Convențiile semnate până acum.- asta nu am spus eu. Incerci sa imi rastalmacesti afirmatiile. E normal- doar pt asta te zbati pe acest forum.
Imperii au fost si vor mai fi. Enumeram : Austriac, Turcesc, Rusesc, Englez, Francez, American. Daca nu esti o tara puternica economic si militar te vor inghiti.
De Imperiul American nu am auzit, dar de Habsburgic si Britanic da (nu austriac si englez). De Imperiul Otoman da, de turcesc nu….Au mai fost si altele: Imperiul Roman, Imperiul Mongol, Imperiul Persan, etc…..Asadar, nu ne ramane decat sa infiintam si noi un imperiu: geto-dac, sau cum vrei tu sa-i spui…
toti suntem frati pt ca avem acelasi cod 44+XY/XX apoi toti europenii sunt acelasi popor numit indoeuropean prin limba pe care o vorbim, dar de mii de ani precum fratii se razboiesc intre ei si se omoara precum Abel si Cain, Remus si Romulus, numai Soarele si Luna din mitologia noastra s-au iubit si sora Luna a fost jertfita pt a nu pacatui…Intr-o zi cand oamenii vor intelege Biblia, Facerea si apoi istoria poate se vor impaca si vor putea trai in armonie fara sa se mai lacomeasca, invidieze…
Calea țarului Petru I și a proiectului Romanov demonstreaza ca civilizația rusă (sovietică) nu poate fi autocratică, independentă și să si trăiască după propriile reguli. Prin urmare, înainte să fie prea târziu, este necesar să intre în proiectul occidental, pentru a deveni parte a Europei.
Ce nene ziariust, Putin nu are voie sa viseze?
Da. Imperiul colonial al Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, imperiul colonial al Franței, Imperiul Colonial al Spaniei, al Portugaliei, al Olandei, al Belgiei toate pe mai multe continente și țări fără gramițe cu ele, s-au născut și menținut din dorința ocupaților și prin bunăvoința ocupanților să-i civilizeze. Numai Imperiul Rusiei care blocat hoardele și hanatele mongole, a răspândit creștinismul pe un teritoriu imens blocând până la Pacific și blocând în sud islamul turcesc e rău. Sigur fiindcă sunt ortodocși. Ca românii.
Am vazut ,,crestinismul” raspandit de ei, dupa ce ne-au furat Basarabia si Tezaurul, ne-au deportat peste un milion de romani, si au adus in loc lifte pagane…,,stalin si poporul rus libertate ne-au adus”… Daca ne aduceau mai multa libertate, dispaream ca neam..Nu crestinism au adus, ci cretinismul numit comunism….
Imperialismul rusesc se opune imperialismului american. La fel cum in trecut se mai ciocneau imperialismul spaniol cu cel englezesc. Istoria se repeta.