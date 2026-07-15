Rabla Auto 2026: Înscrierile pentru persoanele fizice încep pe 20 iulie

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că, începând cu 20 iulie 2026, persoanele fizice se vor putea înscrie în Programul Rabla Auto 2026, una dintre cele mai așteptate inițiative de finanțare destinate înnoirii parcului auto din România. Programul oferă sprijin financiar pentru achiziția de autovehicule noi, în schimbul casării unor mașini vechi și poluante, scrie News.ro.

Potrivit AFM, înscrierea se va realiza prin intermediul aplicației informatice dedicate, iar procesul este conceput astfel încât să fie cât mai simplu și transparent pentru toți solicitanții. Autoritățile recomandă persoanelor interesate să își pregătească din timp documentele necesare și să urmărească informațiile publicate pe site-ul instituției pentru a evita eventualele probleme în momentul deschiderii sesiunii.

Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, a declarat că obiectivul principal al instituției este asigurarea unui proces de înscriere corect și eficient, astfel încât toți cei care îndeplinesc condițiile de eligibilitate să poată accesa finanțarea în condiții egale.

„Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, predictibil și accesibil pentru toți cetățenii care doresc să beneficieze de Programul Rabla Auto. Ne dorim ca platforma informatică să funcționeze în condiții optime și să permită depunerea rapidă a cererilor”, a transmis Florin Bănică.

Ediția din 2026

În cadrul ediției din 2026, beneficiarii vor putea solicita finanțare pentru achiziția unor autoturisme noi, inclusiv modele cu motorizări hibride sau electrice, în funcție de condițiile și criteriile stabilite prin ghidul oficial al programului. Valoarea sprijinului financiar diferă în funcție de tipul vehiculului achiziționat și de caracteristicile acestuia.

Autoritățile subliniază că Programul Rabla Auto a contribuit, în ultimii ani, la scoaterea din circulație a zeci de mii de autovehicule vechi și la creșterea numărului de mașini cu emisii reduse aflate în trafic. Totodată, programul a avut un impact pozitiv asupra industriei auto și asupra pieței de autovehicule noi, stimulând investițiile și modernizarea parcului auto național.

Programul Rabla Auto 2026

Programul Rabla Auto 2026 este așteptat să atragă un număr mare de solicitanți, interesul fiind ridicat în contextul în care tot mai mulți români își doresc să înlocuiască mașinile vechi cu modele moderne, mai sigure și mai prietenoase cu mediul. Înscrierile pentru persoanele fizice vor începe oficial pe 20 iulie, iar AFM susține că a luat toate măsurile necesare pentru ca procesul să se desfășoare în condiții optime.