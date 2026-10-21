Resturi de dronă descoperite în județul Buzău. Autoritățile nu pot identifica proveniența aparatului

Mai multe resturi care par să provină de la o dronă, constând în componente de motor, fragmente de fuselaj şi elemente ale elicei, au fost descoperite miercuri pe un câmp din extravilanul satului Moşeşti, comuna Robeasca, judeţul Buzău. Specialiştii prezenţi la faţa locului nu au putut identifica, deocamdată, provenienţa aparatului de zbor.

Resturi de dronă, descoperite în Buzău

Resturi suspecte atribuite unei drone au fost localizate în cursul zilei de miercuri, pe un teren agricol din extravilanul satului Moşeşti, situat pe raza comunei Robeasca din judeţul Buzău. Potrivit News.ro, descoperirea a fost semnalată autorităţilor prin intermediul numărului unic de urgenţă 112 de către un localnic în vârstă de 57 de ani, care administrează o fermă amplasată în zona respectivă.

Imediat după primirea apelului, structurile abilitate au fost alertate pentru a asigura perimetrul şi a demara investigaţiile tehnice necesare stabilirii circumstanţelor în care obiectul a ajuns pe teritoriul menţionat. Zona vizată a fost delimitată şi securizată corespunzător pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate şi pentru a proteja eventualele probe fizice relevante pentru anchetă.

Particularitățile componentelor descoperite

Investigaţiile preliminare efectuate la faţa locului au scos în evidenţă că fragmentele sunt dispersate pe o suprafaţă restrânsă, estimată la aproximativ 100 de metri pătrați. Printre piesele identificate până în prezent se numără segmente dintr-un motor, fragmente structurale de fuselaj, precum şi elemente componente ale elicei.

Un aspect deosebit de important, menţionat de oficiali, este absenţa totală a oricăror înscrisuri, marcaje sau etichete pe componentele examinate. Lipsa acestor elemente de identificare îngreunează în mod semnificativ misiunea experţilor în aviaţie şi a structurilor de securitate.

Prefectul demisionar al judeţului Buzău, Leonard Dimian, a subliniat această dificultate în declaraţiile oferite presei:

„Nu, absolut nimic, chiar eu am văzut câteva componente, nu, absolut nimic, nu scrie nimic, cel puțin data trecută știți că erau câteva inscripții, acum nu. Chiar și din discuțiile avute cu specialiștii, chiar și ei au spus că li se pare ciudat, nu pot identifica proveniența dronei din elementele care s-au găsit la nivelul solului”.

Această anomalie tehnică menţine un grad ridicat de incertitudine cu privire la originea exactă a aparatului şi la traiectoria pe care acesta a parcurs-o înainte de impactul cu solul.

Clarificări privind implicarea forțelor aeriene NATO

În cadrul declaraţiilor oficiale acordate presei, prefectul Leonard Dimian a fost întrebat dacă există indicii sau suspiciuni că aparatul prăbușit ar fi fost interceptat şi doborât de către structurile aparţinând forțelor aeriene NATO staţionate sau active în regiune. Răspunsul oficial a infirmat această ipoteză preliminară, precizând clar:

„Nu a fost, se pare, doborâtă de forțele aeriene NATO”.

Această mențiune clarifică faptul că prăbuşirea nu este rezultatul unei acțiuni ofensive deliberate a structurilor aliate.

De asemenea, în urma verificărilor preliminare efectuate de echipele specializate, s-a constatat că la nivelul resturilor recuperate nu au fost identificate elemente sau dispozitive explozive active. Această constatare reduce riscul imediat pentru populaţia locală şi pentru echipele de intervenţie prezente la faţa locului, deşi măsurile de siguranţă şi restricţiile de acces în perimetrul afectat au fost menţinute cu stricteţe.

Intervenția forțeleor de intervenție mobilizate

La faţa locului s-au deplasat rapid echipe mixte de intervenţie şi cercetare, alcătuite din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean şi ai Serviciului Român de Informaţii (SRI).

Totodată, autorităţile locale au confirmat că sunt aşteptaţi să se prezinte şi specialisedi din cadrul Ministerului Apărării Naţionale (MApN) pentru a prelua investigaţia de specialitate şi a efectua o analiză balistică şi tehnică amănunţită a fragmentelor.

Prefectul Buzăului a menţionat că activităţile de căutare nu se vor limita doar la cei 100 de metri pătrați iniţiali unde au fost găsite primele piese, ci vor fi extinse treptat şi în celelalte zone de teren din vecinătate, în funcţie de evoluţia cercetărilor şi de eventualele noi indicii care ar putea apărea.

Întreaga operaţiune se desfăşoară sub o strictă monitorizare instituţională, urmând ca autorităţile competente să comunice public noi concluzii pe măsură ce expertizele tehnice vor avansa şi se vor clarifica toate aspectele legate de provenienţa şi traiectoria aparatului descoperit la Robeasca.