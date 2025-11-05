Români atacați cu focuri de armă în Austria

Românii își parcaseră mașina în fața casei austriacului, conform Kurier.at. Bărbatul spune că a auzit zgomote și a considerat că este victima unui jaf.

Austriacul a tras de 13 ori. El susține că a folosit arma doar ca pe un avertisment și că nu voia să împuște pe nimeni. Cei doi români nu au fost răniți.

Cele două victime sunt un cuplu. Aceștia veniseră în zonă pentru a urca pe platformă o mașină din apropiere. Ei spun că austriactul a ieșit urlând la ei și apoi a scos arma.

Austriacul a fost arestat după incident. Justiția nu a acceptat argumentele bărbatului, care a invocat autoapărarea. Acesta a fost condamnat la 16 luni de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi.