S-a uitat la o emisiune despre Călin Georgescu și a tras concluzia: Va fi pe dos!

Jurnalistul Dan Bucura crede ”cu toată convingerea” că mass-media este cea care îl va face președinte pe Călin Georgescu dacă va fi lăsat să candideze. Bucura povestește că s-a uitat la o emisiune în care era linșat Călin Georgescu, opinând că ”delirul mediatic” nu face decât să-i motiveze și mai tare pe români, să facă exact pe dos.

”Ascult de 20 de minute un delir total la o televiziune de știri (alta decât Realitatea TV) al cărei nume nu îl voi da. Este ceva de noaptea minții:

– Moderatorul este mai degrabă inchizitor.

– Invitații mai au puțin și îl înjură de mamă pe Georgescu

– L-au făcut în toate felurile, de la putinist, legionar, securist, hoț și… țineți-va bine: sorosist! Mai rămăsese să ne spună că el a fugit cu pădurile României în cârcă și cu industria privatizată de unii sub braț.

– Am trăit să aud și cum invitații cu pricina, în delirul lor, înfierau poporul care a votat strâmb în primul tur, fără să se gândească la România!! Oare în mintea acelorași invitați, ăștia care au condus în ultimii 35 de ani, au fost cei care s-au gândit la România??

– Bomboana pe colivă am auzit -o fix înainte să schimb postul. Se cerea imperios instituțiilor statului să facă orice este posibil, pentru a se bloca această candidatură! Cred că oamenii ăia din studio uitaseră complet că instituțiile statului ar trebui să vegheze la legalitate, nu să ia „orice fel de măsuri”..

În fine, ce vreau să spun este că acest tip de delir mediatic nu face decât să-i motiveze și mai tare pe români, să facă exact pe dos. Este fix ca atunci când Gâdea ne spunea de la pupitrele Antena3 să o votam pe Lasconi. Asta, după ce ani de zile, televiziunea cu pricina ștersese pe jos cu toată floarea USR-ista…

În general, oamenii au tendința să facă pe dos, atunci când văd că un sistem securisto-mediatic le cere cu disperare ceva. Exact asta nu au înțeles mogulii și păpușarii lor cu epoleți. Și persistând în greșeală, riscă să îi facă viața mult mai ușoară lui Călin Georgescu. Ceea ce nu este neapărat un lucru benefic. Dar asta, tot poporul urmează să decidă…”, a scris jurnalistul pe pagina de Facebook.