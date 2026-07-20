Sănătatea, în grevă: Protest de două ore astăzi, program pentru grevă generală la sfârșitul lunii

Serviciile esențiale, asigurate pe durata grevei

”Pe întreaga durată a grevei vom respecta obligaţiile legale privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale şi a serviciilor esenţiale, astfel încât pacienţii să nu fie lipsiţi de îngrijirile de care au nevoie”, dă asigurări Sanitas şi anunţă că va continua greva până când Guvernul va înţelege să reia procesul de dialog şi să prezinte un proiect de lege construit împreună cu partenerii sociali, care să respecte principiile echităţii, transparenţei şi recunoaşterii reale a muncii depuse de toţi salariaţii din sănătate şi asistenţă socială”, arată sindicaliștii.

Sindicaliștii cer un dialog real

Federaţia SANITAS din România respinge modul în care Guvernul promovează adoptarea noii legi a salarizării pentru sectorul public.

Documentul, spun sindicaliștii, nu este rezultatul unui dialog social, ci al unui ”proces opac”.

Consultarea organizaţiilor sindicale a fost redusă la o simplă formalitate, „în realitate, Guvernul Bolojan nu-şi doreşte un sistem public de sănătate funcţional şi corect cu angajaţii şi cu cetăţenii acestei ţări”, mai spun sindicaliștii.

”Se mişcă ţara! Politicul trebuie să asculte. Când mii de oamenii spun acelaşi lucru, nu mai este nemulţumire, este un avertisment: ajunge!”, au transmis, luni, pe Facebook, reprezentanţii Sanitas.

Protestatarii au bannere, pancarte şi vuvuzele și scandează: „Vrem dreptate pentru sănătate!”, „Grevă generală!”, „Faceţi din sănătate o prioritate!”.

Potrivit sindicaliştilor, prin aplicarea noii legi a salarizării bugetare, unii angajaţi ar putea pierde chiar şi până la o mie de lei lunar la salariu.

Sanitas consideră că o lege construită, „în spatele uşilor închise” nu poate produce echitate.

Sindicaliştii subliniază că, de asemenea, că după luni întregi de presiune, în care Federaţia Sanitas din România a solicitat pe toate căile draftul legii salarizării publice.

La începutul lunii iunie 2026, 15.000 de membri SANITAS au protestat în Piaţa Victoriei, iar angajaţii din sistemul public de sănătate şi de asistenţă socială au intrat în grevă japoneză. Guvernul a făcut publică o nouă variantă a proiectului legii salarizării.

„În continuare acuzăm perpetuarea unor inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem, în continuare constatăm că vor exista pierderi salariale pentru unii colegi, în continuare valoarea socială a muncii angajaţilor din Sănătate este subestimată de cei care fac politicile salariale în această ţară, de aceea vom continua programul de greve anunţat”, a declarat Iulian Pope, preşedintele Sanitas.

Grevă de avertisment

Sanitas consideră că sporurile sunt drepturi care compensează riscurile profesionale, nu privilegii care pot fi distribuite arbitrar.

„Aşa-zisa restructurare a sporurilor ascunde, în realitate, o diminuare semnificativă a veniturilor personalului din sănătate. Spre exemplu, un spor de 3-5 lei/oră pentru cei care lucrează în ture de noapte, în weekend sau de sărbătorile legale este mai mult decât demotivant: este o bătaie de joc la adresa celor care ţin sistemul medical public în funcţiune”, susţin sindicaliștii.

Peste 30% dintre angajaţii sistemului sanitar nu vor mai beneficia de niciun spor, deşi natura activităţii lor nu se modifică, mai spun aceștia.

Compensarea riscului profesional este transformată într-un mecanism generator de discriminare şi inechitate, astfel că personalul TESA şi salariaţii din asistenţa socială continuă să fie discriminaţi.

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