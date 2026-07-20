Sănătatea, în grevă: Protest de două ore astăzi, program pentru grevă generală la sfârșitul lunii

Serviciile esențiale, asigurate pe durata grevei
”Pe întreaga durată a grevei vom respecta obligaţiile legale privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale şi a serviciilor esenţiale, astfel încât pacienţii să nu fie lipsiţi de îngrijirile de care au nevoie”, dă asigurări Sanitas şi anunţă că va continua greva până când Guvernul va înţelege să reia procesul de dialog şi să prezinte un proiect de lege construit împreună cu partenerii sociali, care să respecte principiile echităţii, transparenţei şi recunoaşterii reale a muncii depuse de toţi salariaţii din sănătate şi asistenţă socială”, arată sindicaliștii.
Sindicaliștii cer un dialog real
Federaţia SANITAS din România respinge modul în care Guvernul promovează adoptarea noii legi a salarizării pentru sectorul public.
Documentul, spun sindicaliștii, nu este rezultatul unui dialog social, ci al unui ”proces opac”.
Consultarea organizaţiilor sindicale a fost redusă la o simplă formalitate, „în realitate, Guvernul Bolojan nu-şi doreşte un sistem public de sănătate funcţional şi corect cu angajaţii şi cu cetăţenii acestei ţări”, mai spun sindicaliștii.
”Se mişcă ţara! Politicul trebuie să asculte. Când mii de oamenii spun acelaşi lucru, nu mai este nemulţumire, este un avertisment: ajunge!”, au transmis, luni, pe Facebook, reprezentanţii Sanitas.
Protestatarii au bannere, pancarte şi vuvuzele și scandează: „Vrem dreptate pentru sănătate!”, „Grevă generală!”, „Faceţi din sănătate o prioritate!”.
Potrivit sindicaliştilor, prin aplicarea noii legi a salarizării bugetare, unii angajaţi ar putea pierde chiar şi până la o mie de lei lunar la salariu.
La începutul lunii iunie 2026, 15.000 de membri SANITAS au protestat în Piaţa Victoriei, iar angajaţii din sistemul public de sănătate şi de asistenţă socială au intrat în grevă japoneză. Guvernul a făcut publică o nouă variantă a proiectului legii salarizării.
„În continuare acuzăm perpetuarea unor inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem, în continuare constatăm că vor exista pierderi salariale pentru unii colegi, în continuare valoarea socială a muncii angajaţilor din Sănătate este subestimată de cei care fac politicile salariale în această ţară, de aceea vom continua programul de greve anunţat”, a declarat Iulian Pope, preşedintele Sanitas.
Grevă de avertisment
Sanitas consideră că sporurile sunt drepturi care compensează riscurile profesionale, nu privilegii care pot fi distribuite arbitrar.
„Aşa-zisa restructurare a sporurilor ascunde, în realitate, o diminuare semnificativă a veniturilor personalului din sănătate. Spre exemplu, un spor de 3-5 lei/oră pentru cei care lucrează în ture de noapte, în weekend sau de sărbătorile legale este mai mult decât demotivant: este o bătaie de joc la adresa celor care ţin sistemul medical public în funcţiune”, susţin sindicaliștii.
Peste 30% dintre angajaţii sistemului sanitar nu vor mai beneficia de niciun spor, deşi natura activităţii lor nu se modifică, mai spun aceștia.
Compensarea riscului profesional este transformată într-un mecanism generator de discriminare şi inechitate, astfel că personalul TESA şi salariaţii din asistenţa socială continuă să fie discriminaţi.
Citește și: SANITAS anunță grevă de avertisment în 20 iulie şi grevă generală din 28 iulie
Dezechilibrele existente din noua lege le accentuează, personalul administrativ din unităţile sanitare şi angajaţii din sistemul de asistenţă socială fiind în continuare subevaluaţi şi insuficient remuneraţi, deşi activitatea acestora este indispensabilă funcţionării spitalelor, serviciilor medicale şi centrelor sociale.
- echităţii
- transparenţei
- recunoaşterii reale a muncii depuse de toţi salariaţii din sănătate şi asistenţă socială.
„O lege a salarizării care nu va mai putea fi modificată în următorii cinci-şapte ani trebuie să fie rezultatul negocierii şi al respectului faţă de profesionişti, nu al deciziilor politice luate unilateral”, conchid sindicaliştii.
Consiliul Naţional SANITAS a decis organizarea unei greve generale din 28 iulie în toate unităţile sanitare din ţară.
2 comentarii
Greva din sănătate lovește în oameni, nu în guvernanți, pe lângă incompetenta și nepăsare.
Oamenii plătesc pentru sănătate și tot ei suferă pentru greva acestor indivizi.
Care e responsabilitatea lor?
Medicii din spitalele de stat sa fie plătiți precum medicii din clinicile private care au contract cu casa, nu paușal. Un medic de la stat degeaba încasează 30.000 lei brut pe luna, pe când cei din privat sunt plătiți în funcție de serviciile oferite pacienților cu maxim 15.000 lei brut/ luna.