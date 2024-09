Scandal politic pe memoria lui Avram Iancu

Marcarea a 200 de ani de la naşterea lui Avram Iancu a constituit, marţi, prilej de schimb de replici între deputaţii grupurilor parlamentare, liberalul Florin Roman ţinând să amintească faptul că el este cel care a iniţiat o lege conform căreia anul 2024 a fost declarat de Parlamentul României ca fiind „Anul Avram Iancu”.

Primul care a deschis acest subiect a fost deputatul PSD Ilie Toma, care a amintit că anul 2024 este anul omagial Avram Iancu, iar el a organizat un eveniment la Ţebea.

„Sunt 200 de ani de la naşterea Crăişorului Munţilor, măria sa Avram Iancu. La Ţebea, duminică, 8 septembrie, am ţinut evenimentul de comemorare unde au participat şi colegi din Parlamentul României, le mulţumim în numele hunedorenilor, în numele românilor, pentru că Avram Iancu, prin felul lui de a fi ca bun român, nu este doar un mesager al Ardealului, este un mesager al tuturor românilor. Forma lui de administrare, forma lui de organizare a fost preluată şi după Primul Război Mondial, când Ardealul trecea la ţara-mamă, România, şi aceeaşi formă de organizare a fost preluata şi am reuşit să fim cu toţii buni români. Deci, ori de câte ori voi avea ocazia, în forul suprem al statului român, îl voi pomeni pe măria sa Avram Iancu. Unicul vis al vieţii sale a fost să-şi vadă neamul românesc fericit.(…) Hai să facem ce a făcut Avram Iancu şi să spunem: „No, gata, no hai la luptă pentru România!”, a declarat social-democratul.

Deputatul AUR George Simion, lider al Alianţei, a subliniat parlamentarii partidului său au fost prezenţi la Ţebea în număr mare, lipsind de la eveniment preşedintele României, prim-ministrul, preşedinţii Camerei Deputaţilor şi Senatului.

„Toţi au lipsit în Anul omagial Avram Iancu, votat de noi în Parlament. (…) Din păcate şi domnul deputat, în momentul în care aveau loc lecţiile de istorie, probabil juca fotbal. Ardealul a revenit la patria-mamă după Primul Război Mondial”, a adăugat Simion.

Deputatul liberal Florin Roman a venit la tribună pentru a le aminti colegilor săi că ar fi fost frumos” să spună că el este cel care a iniţiat legea conform căreia anul 2024 a fost declarat de Parlamentul României ca fiind „Anul Avram Iancu”.

„Era frumos din partea celor doi antevorbitori să pomenească şi iniţiatorul legii, că aşa e frumos, sunt iniţiatorul acestei legi şi m-aş bucura ca ai noştri colegi să fie alături de Avram Iancu tot timpul, nu doar în ani electorali. Avram Iancu înseamnă mult mai mult decât cred unii dintre dumneavoastră. Avram Iancu înseamnă în primul rând respect şi nu dispute politice”, a transmis Roman.

Deputatul USR Radu Miruţă a susţinut că atât Ilie Toma, cât şi Florin Roman sunt doi „crăişori” care au băgat de fapt mâna în buzunarele pensionarilor din zona lui Avram Iancu.

„Am auzit mai devreme pe doi „crăişori” – unul de la PSD şi unul de la PNL – vorbind despre Avram Iancu şi despre dreptate. Dar nu i-am auzit pe niciunul dintre ei că în zona lor, în zona în care a fost Avram Iancu, pensionarilor care au lucrat greu în ţara asta, în grupe de muncă, şi un „crăişor” şi celălalt le-au băgat mâna în buzunar şi refuză să facă dreptate, prefăcându-se de la tribuna Parlamentului şi de la televizor că oamenii au avut un privilegiu. Vă spun să mai auziţi odată – cei care au lucrat în grupe speciale de muncă nu sunt pensionari speciali, nu acolo sunt specialii din România”, a afirmat Miruţă.

Revenit la microfon, Florin Roman a dorit să facă „o informare către distinsul coleg care e puţin în „delay” cu partea de ştiri”: „Tocmai am depus un proiect de lege la Senat, aşa cum dumneavoastră de multe ori vorbiţi sau nu depuneţi proiecte de lege sau amendamente, prin care îndreptăm aceste inechităţi şi avem grijă să nu lăsăm niciun pensionar în spate. (…) PNL a depus acest proiect de lege şi vă aşteptăm să-l votaţi”.

„Propun sistarea oricăror fel de dezbateri care nu-şi mai au locul”, a concluzionat preşedintele Camerei Deputaţilor, Daniel Suciu, care a condus şedinţa de plen.