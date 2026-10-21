Scandal uriaș la Banca Națională a Ungariei. Fostul guvernator, reținut într-o anchetă privind fraude financiare

Gyorgy Matolcsy, fostul guvernator al Băncii Naționale a Ungariei (MNB), a fost reținut miercuri dimineață, într-o anchetă privind presupuse fraude financiare. Ancheta vizează gestionarea fondurilor băncii centrale, după ce autoritățile au descoperit pierderi de sute de miliarde de forniți.

Potrivit Telex, fostul guvernator a fost dus de anchetatori la sediul Parchetului Central de Investiții din Ungaria, în primele ore ale dimineții. În aceeași operațiune au fost reținute și alte persoane apropiate cercului de afaceri. Printre acestea se numără avocatul care reprezenta în mod constant companiile lui Adam Matolcsy, fiul fostului guvernator. A fost reținut și un director al unei societăți comerciale asociate cu fiul lui Matolcsy și omul de afaceri Istvan Szaraz.

„Clientul meu este suspectat de fraudă economică ce a provocat un prejudiciu semnificativ și de folosirea unui înscris sub semnătură privată falsificat”, a declarat pentru Telex avocatul Pal Batki, reprezentantul legal al fostului guvernator.

Între timp, audierea lui Matolcsy în calitate de suspect a început. Avocatul său a contestat măsura reținerii, susținând că aceasta nu este justificată de situația personală a fostului guvernator.

Anchetatorii desfășoară operațiuni în mai multe locuri

Parchetul Central de Investigații din Ungaria a anunțat miercuri că desfășoară o serie de acțiuni coordonate, într-un dosar privind administrarea frauduloasă a unor fonduri, cu prejudicii colosale. Procurorii efectuează cercetări simultan în mai multe locații, în cadrul anchetei privind activitatea Băncii Naționale a Ungariei.

Investițiile au luat amploare după ce noua conducere a instituției a sesizat autoritățile, în septembrie 2026. Plângerea viza suspiciuni de administrare frauduloasă, neglijență în gestionarea patrimoniului, fraudă și abuz în serviciu.

Neregulile semnalate erau legate de deprecierea valorii a cinci proprietăți deținute de banca centrală. Ulterior, actualul guvernator, Mihaly Varga, a anunțat că a transmis încă 30.000 de pagini de documente comisiei parlamentare care investighează activitatea fostei conduceri a MNB.

La începutul lunii octombrie, comisia i-a audiat timp de peste trei ore pe foștii parlamentari Lajos Kosa și Erik Banki.

Cei doi au declarat că nu înțeleg de ce au fost chemați la audieri și au susținut că nu au avut suspiciuni privind eventualele nereguli din fundațiile băncii centrale.

În 2016, Banki propusese o modificare legislativă care urmărea să împiedice accesul publicului la informațiile privind cheltuielile acestor fundații. La momentul respectiv, Kosa conducea grupul parlamentar al Fidesz.

Matolcsy, anchetat și pentru presupuse presiuni asupra unei bănci

Reținerea de miercuri nu este primul contact al fostului guvernator cu anchetatorii. Pe 22 septembrie, Gyorgy Matolcsy a fost audiat în calitate de suspect într-un alt dosar, cunoscut în Ungaria drept cazul Erste. Potrivit suspiciunilor anchetatorilor, în 2023, mai mulți responsabili din departamentele de supraveghere bancară ale MNB ar fi exercitat presiuni asupra unei bănci maghiare cu societate-mamă în Austria.

Aceștia ar fi acționat la ordinul conducerii și și-ar fi folosit atribuțiile oficiale în mod abuziv.

Matolcsy s-a prezentat atunci la audieri în urma unei citații și a fost lăsat să plece. Fostul guvernator a contestat acuzațiile, însă procurorii i-au respins plângerea, iar ancheta a continuat.

Sute de miliarde de forinți, pierdute din fondurile băncii centrale

Scandalul financiar care afectează Banca Națională a Ungariei a izbucnit în martie 2025, după publicarea unor rapoarte ale Curții de Conturi. Instituția a prezentat trei documente, însumând peste 600 de pagini, despre administrarea patrimoniului unor fundații și despre activitatea băncii centrale. Cel mai important raport a vizat fundația Pallas Athene Domus Meriti (PADME), care administra active provenite din fondurile Băncii Naționale a Ungariei. Auditorii au descoperit deficiențe grave în gestionarea banilor și decizii de investiții care au provocat pierderi uriașe.

Potrivit investigațiilor prezentate de Telex, aproximativ 200 de miliarde de forinți s-ar fi pierdut prin diferite operațiuni imobiliare.

O altă componentă a scandalului privește reorganizările realizate la începutul anului 2025 în jurul fundației PADME. Compania responsabilă de administrarea investițiilor fundației, Optima Befektetesi Alapkezelo Zrt., a trecut, la sfârșitul lunii februarie, sub controlul unui nou proprietar. Era vorba despre fondul privat de investiții Kozep-Europai III, administrat până recent de o societate controlată majoritar de Istvan Szaraz, un apropiat al lui Adam Matolcsy.

Potrivit Telex, operațiunea ar fi reprezentat o încercare a conducerii fundației și a companiilor implicate de a transfera controlul asupra administratorului activelor, chiar în ultimele zile ale mandatului lui Gyorgy Matolcsy.

După preluarea conducerii băncii centrale, Mihaly Varga a dispus verificări și a sesizat Curtea de Conturi.

În martie 2025, auditorii au constatat că, în perioada în care Matolcsy conducea instituția, din patrimoniul fundației MNB dispăruseră active evaluate la sute de miliarde de forinți.

Ancheta urmărește acum să stabilească modul în care au fost administrate aceste fonduri, unde au ajuns banii și cine poartă responsabilitatea pentru pierderile constatate.