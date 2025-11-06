Scandal uriaș la Miss Univers. Candidată jignită în văzul tuturor

Președintele și coproprietar al Miss Universe spune că nu va permite umilirea și jignirea concurentelor.

Președintele și coproprietar al Miss Universe spune că nu va permite umilirea și jignirea concurentelor.

Un organizator de top al concursului Miss Univers și-a cerut scuze miercuri, după ce tirada sa la adresa Miss Mexic a determinat mai multe concurente să părăsească locul în semn de protest, cu câteva săptămâni înainte de competiția principală.

 

 

Nawat Itsaragrisil, un om de afaceri thailandez implicat în organizația Miss Univers, a fost văzut în transmisiunea în direct de marți, certând-o pe Fátima Bosch, Miss Mexic, și numind-o proastă pentru că nu a participat la unele activități promoționale.

„Sunt aici reprezentând țara mea și nu este vina mea că aveți probleme cu organizația mea”, a răspuns dna Bosch, după ce dl Nawat i-a acuzat pe reprezentanții Mexicului de sabotarea conținutului promoțional.

Alte concurente, îmbrăcate în rochii și purtând eșarfe, au fost văzute ascultând în tăcere timp de câteva minute înainte ca dl Nawat să cheme securitatea pentru a o escorta pe dna Bosch afară. În acel moment, unele dintre femei s-au ridicat și s-au îndreptat spre ieșire.

În videoclipurile postate pe rețelele de socializare de către mass-media thailandeză, concurentele au fost văzute în afara locației, plecând împreună cu dna Bosch. Evenimentele competiției au continuat conform programului de la incidentul de marți. Miercuri seară, dna Bosch a urcat pe scenă alături de peste 100 de concurente, în timp ce dl Nawat și-a cerut scuze.

Competiția Miss Universe a fost unul dintre cele mai prestigioase concursuri internaționale de frumusețe încă de la lansarea sa de către o companie californiană de costume de baie în 1952. Organizația Miss Universe deține marca și câștigă bani prin licențierea acesteia către organizații naționale și vânzarea drepturilor de difuzare a competiției în diferite țări. Cererea din partea radiodifuzorilor și sponsorilor a scăzut în ultimele decenii, pe măsură ce publicul și-a pierdut interesul pentru concursurile de frumusețe.

Raul Rocha Cantu, președinte și coproprietar al Organizației Miss Universe, l-a mustrat pe dl Nawat într-un videoclip postat miercuri, spunând că nu va permite umilirea și jignirea concurentelor.

