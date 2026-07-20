Se schimbă conductele. 3.000 de blocuri din sectoarele 3 și 4 rămân două săptămâni fără apă caldă

Lucrările de înlocuire, modernizare și de reparație a conductelor rețelei termice sunt finanțate din fonduri europene și sunt „esențiale pentru creșterea siguranței și eficienței sistemului de alimentare cu energie termică”, transmite compania Termoenergetica.

În Sectorul 3 vor fi afectaţi locuitorii din zona bulevardelor Mihai Bravu, Corneliu Coposu, Octavian Goga, Mircea Vodă şi de pe Calea Vitan.

În Sectorul 4, cei de pe şoselele Giurgiului, Olteniţei şi Berceni, de pe Calea Şerban Vodă şi de pe bulevardele Obregia şi Constantin Brâncovenu, transmite Rador.

1.988 de blocuri din Sectorul 3

Pe rețeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 1000 mm, în zona cuprinsă între Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3, se vor executa lucrări de modernizare de către firma ELSACO, spune compania citată.

Lucrările sunt prevăzute în cadrul Lotului 1, parte a obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București” și impun sistarea furnizării apei calde menajere către 92 de puncte termice, adică 1.016 de blocuri, în perioada cuprinsă între 20.07.2026 și 02.08.2026.

De asemenea, pe rețeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 900 mm, în zona cuprinsă între Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3, se vor executa lucrări de

modernizare de către firma SICOR.

Lucrările sunt prevăzute în cadrul Lotului 1, Obiectivul 4, parte a aceluiași obiectiv de investiții și impun sistarea furnizării apei calde menajere către 92 de puncte termice, adică alte 972 de blocuri, în aceeași perioadă.

În total, 1.988 de blocuri din Sectorul 3 vor fi afectate de lucrările de reabilitare.

1.100 de blocuri din sectorul 4

Pe rețeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 1100 mm, în zona cuprinsă între Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia, se vor executa lucrări în cadrul proiectului POIM, parte a obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”.

Lucrările impun sistarea furnizării apei calde menajere către 72 de puncte termice și 2 module termice, adică 1.100 de blocuri, în perioada cuprinsă între 20.07.2026 și 02.08.2026, spune Termoenergetica.

Ce este proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”

Proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București” este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură urbană din România. Scopul său este modernizarea rețelei principale de transport a agentului termic: conductele mari care transportă apa fierbinte de la CET-uri către punctele termice), pentru a reduce avariile și pierderile de energie.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

înlocuirea conductelor vechi, multe dintre ele având peste 40–50 de ani;

reducerea pierderilor de apă fierbinte și a energiei termice;

creșterea siguranței alimentării cu apă caldă și căldură pentru locuitorii Capitalei;

reducerea numărului de avarii și a costurilor de întreținere;

îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Proiectul este împărțit în mai multe loturi și obiective, care acoperă diferite magistrale și tronsoane ale rețelei de termoficare din București. Lucrările se desfășoară etapizat pentru a limita impactul asupra alimentării consumatorilor.

În ceea ce privește finanțarea:

proiectul a început cu fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014–2020;

continuarea investiției este finanțată prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021–2027, împreună cu contribuția Municipiului București.

Valoarea totală actualizată a investiției este de aproximativ 1,76 miliarde lei (cu TVA), conform hotărârii aprobate de Consiliul General al Municipiului București în 2024.