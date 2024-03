Şefa ASSMB, la DNA: „O să ajung un fel de Navalnîi”

Directorul general al ASSMB, Oana Sivache, a declarat, miercuri, la ieşirea din sediul DNA, că nu a luat sau cerut niciodată şpagă şi că doreşte să se facă dreptate.

„S-au făcut nişte sesizări şi este normal să se facă verificări. Niciodată nu am luat şpagă, nu am cerut, nu am dat un leu. (…) Eu am vorbit de fiecare dată cu presa, ştiţi că sunt foarte deschisă, mă bucur că există acest interes, vreau să se facă curăţenie, vreau să se facă dreptate şi aştept să vedem organele de cercetare penală ce au de spus. (…) Toate numirile de manageri de fapt au fost prelungiri. Nu s-a schimbat niciun manager, numirea este făcută de către Primăria Generală, noi am respectat legislaţia şi procedura, mai departe să stabilească organele de cercetare penală”, a declarat Oana Sivache.

Întrebată de jurnalişti dacă regretă că l-a denunţat la DNA pe Cristian Plută, fostul director-adjunct al ASSMB, şi că a ajutat la inculparea acestuia, Sivache a răspuns: „Nu. Ar trebui să îmi fie frică, ştiu, mafia nu iartă, probabil o să ajung un fel de Navalnîi al Bucureştiului, dar asta este, mergem înainte, nu îmi este teamă. (…) Există o mafie în spitalele bucureştene. Toată lumea ştia, nu s-a întâmplat anul trecut. Toţi ştiau, dar iată că nimeni nu are curaj, şi dacă are curaj, se întâmplă să se facă alte denunţuri şi durează până când o să se stabilească dacă ele sunt justificate sau nu”.

Chestionată dacă se teme pentru viaţa sa, directorul ASSMB a răspuns afirmativ. „Sincer, da, şi pentru a copiilor mei, dar nu mă tem, mergem înainte”, a spus Sivache.

Oana Sivache s-a prezentat, miercuri, la sediul DNA pentru a fi audiată, după ce, pe 12 decembrie 2023, procurorii DNA au efectuat percheziţii la Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi la spitalele „Colţea” şi „Sf. Luca” din Capitală într-un dosar de corupţie legat de implementarea de servicii IT la unităţi sanitare din Bucureşti.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, comise de funcţionari publici, în cursul anului 2023, în contextul derulării unei proceduri de achiziţie publică ce prevedea implementarea în cadrul unor spitale din Bucureşti a unor servicii IT”, preciza DNA.