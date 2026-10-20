Șeful CNAS a demisionat. Alexandru Rogobete îl acuză de incompetență

Horațiu Moldovan și-a dat demisia din funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), în contextul schimbărilor politice de la nivel guvernamental. Plecarea sa a fost salutată de Alexandru Rogobete, propus pentru funcția de ministru al Sănătății, care l-a criticat dur pe fostul șef al instituției și l-a acuzat că este responsabil pentru problemele din programele naționale de sănătate.

Demisia a fost anunțată de Horațiu Moldovan luni seară, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. „A fost o onoare. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături”, a transmis acesta, fără să ofere detalii suplimentare despre motivele plecării.

Decizia vine după ce Partidul Național Liberal a hotărât să treacă în opoziție, iar demnitarii susținuți de formațiune au fost anunțați că trebuie să renunțe la funcțiile ocupate cu sprijinul partidului. Demisia lui Moldovan se înscrie astfel în seria schimbărilor produse în instituțiile publice în contextul formării unui nou guvern.

Alexandru Rogobete: O veste excelentă pentru un sistem de sănătate

Alexandru Rogobete a comentat demisia după audierea sa în comisiile parlamentare de specialitate, în cadrul procedurii pentru preluarea portofoliului Sănătății în viitorul Executiv.

Rogobete a afirmat că relația profesională cu Horațiu Moldovan, din perioada în care conducea ministerul, nu a contribuit la dezvoltarea sistemului medical.

„Cel mai bun lucru întâmplat în ultima perioadă pentru sănătatea românească este că incompetentul Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și-a dat demisia”, a declarat Rogobete.

Acesta a susținut că problemele din programele naționale de sănătate au ajuns la un nivel fără precedent în ultimul deceniu și l-a indicat direct pe fostul președinte al CNAS drept responsabil pentru situație.

„Dragi pacienți, stimați colegi, avem șansa să facem bine sistemul de sănătate! Să reconstruim încrederea, să corectăm ceea ce nu funcționează și să punem pacientul acolo unde îi este locul: în centrul tuturor deciziilor”, a afirmat Alexandru Rogobete.