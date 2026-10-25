Serbia: cozi uriașe la urne. Vučić a așteptat aproape două ore

Serbia traversează una dintre cele mai importante zile electorale din ultimii ani. Alegătorii s-au prezentat în număr foarte mare la urnele deschise pentru alegerile parlamentare anticipate convocate de președintele Aleksandar Vučić. Sute de persoane au fost fotografiate în timp ce stăteau la coadă. Unii au asteptat încă de la primele ore ale dimineții, semn al interesului uriaș pentru acest scrutin considerat decisiv pentru direcția politică a țării.

Prezență mare la vot

Potrivit observatorilor electorali citați de presa internațională, prezența la vot în primele trei ore a fost de peste două ori mai mare decât cea înregistrată la precedentele alegeri parlamentare din 2023.

Unul dintre cele mai comentate momente ale zilei a fost chiar apariția lui Aleksandar Vučić la o secție de votare din Belgrad. Liderul sârb, însoțit de soția sa, a stat aproape două ore la coadă înainte de a putea vota. Este o imagine rar întâlnită pentru un politician aflat la vârful puterii, scriu analiștii. După exercitarea votului, Vučić a declarat că speră la o desfășurare pașnică a scrutinului și a promis că va respecta rezultatul alegerilor, indiferent de deznodământ.

Angelina Vučić ar fi fost agresată

Partidul Progresist Sârb (SNS), formațiunea aflată la putere în Serbia, a anunțat că Angelina Vučić, mama președintelui Aleksandar Vučić, a fost victima unui presupus atac verbal și fizic petrecut duminică în apropierea pieței Kalenić din Belgrad. Acuzațiile au fost formulate într-un comunicat oficial publicat pe site-ul partidului.

Potrivit SNS, un grup de tineri identificați de formațiune drept simpatizanți ai mișcării de protest care contestă puterea actuală ar fi împins-o pe Angelina Vučić, ar fi strigat la ea și i-ar fi rupt sacoșele cu cumpărături. Reprezentanții partidului au calificat incidentul drept „un act inacceptabil de agresiune, umilire și intimidare”.

În comunicat, partidul afirmă că nicio femeie nu ar trebui să devină ținta violenței din motive politice și susține că mama președintelui ar fi fost vizată exclusiv din cauza legăturii sale de familie cu liderul sârb.

SNS cere o intervenție rapidă a autorităților și investigarea tuturor circumstanțelor incidentului. Formațiunea precizează că Angelina Vučić a depus o plângere la poliție și solicită identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

Comunicatul apare într-un context politic extrem de tensionat în Serbia, unde alegerile anticipate au fost marcate de o mobilizare masivă la vot și de confruntarea dintre partidul lui Aleksandar Vučić și mișcările reformiste susținute de studenți. În declarația sa, SNS susține că violența și intimidarea nu pot fi acceptate ca instrumente ale luptei politice și face apel la condamnarea incidentului de către toate forțele politice.

Până la acest moment, informațiile privind presupusa agresiune provin din comunicatul oficial al Partidului Progresist Sârb. Autoritățile nu au prezentat încă public concluziile unei eventuale anchete privind incidentul reclamat de formațiunea aflată la guvernare.

Test major pentru Vučić și Partidul Progresist Sârb

Scrutinul are loc după aproape doi ani de proteste conduse de studenți, care au contestat corupția și tendințele autoritare atribuite actualei puteri. Mișcarea civică formată în jurul acestor manifestații a reușit să transforme nemulțumirea din stradă într-o ofertă politică, propunând o listă de candidați care promite reforme, combaterea corupției și investiții mai consistente în educație.

Alegerile sunt privite ca un test major pentru Vučić și Partidul Progresist Sârb. Deși protestele au erodat imaginea guvernării, sondajele publicate înaintea votului indicau o cursă strânsă. Un sondaj Ipsos realizat înainte de scrutin plasa formațiunea lui Vučić la 47% din intențiile de vot, în timp ce blocul reformist susținut de studenți era creditat cu aproximativ 40%.

Indiferent de rezultat, mobilizarea masivă observată duminică sugerează că Serbia se află într-un moment de răscruce, iar participarea record la vot ar putea redesena scena politică a țării pentru anii următori.