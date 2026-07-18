Siegfred Mureșan îl acuză pe Florin Manole de minciună. „ Îi transmit fostului ministru că aş fi venit cu plăcere dacă m-ar fi invitat”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că ar fi discutat cu fostul ministru al Muncii Florin Manole despre Legea salarizării, dacă acesta l-ar fi invitat, aşa cum susţine Florin Manole, subliniind că nu este încă în vacanţă parlamentară, spre deosebire de colegii din PSD ai fostului ministru al Muncii.

„Aşadar, ironiile despre vacanţă nu au nicio bază.”, a transmis Siegfred Mureșan.

Siegfred Mureșan: Florin Manole se comportă ca un elev corigent

Totodată, Mureșan îl ironizează pe Florin Manole, căruia îi transmite că Guvernul Bolojan i-a făcut tema, prezentând un proiect de lege a salarizării, și tot ce-i mai rămâne de făcut fostului ministru al Muncii este să-și convingă colegii din PSD să voteze acest proiect legislativ.

În același timp, Siegfred Mureșan îl acuză pe Florin Manole pentru faptul că, deși a avut un an la dispoziție, în calitate de ministru al Muncii pentru a veni cu un proiect pentru Legea Salarizării, acest lucru nu s-a întâmplat.

„Totuşi, dacă tot vrea să vorbim despre muncă şi vacanţă, amintesc că domnul Manole a avut un an întreg la dispoziţie, în calitate de ministru al Muncii, pentru a veni cu un proiect privind Legea salarizării. A eşuat să prezinte un proiect legislativ în timpul mandatului, deşi era ministrul responsabil de acest dosar şi era obligaţia sa”, a transmis, sâmbătă, Siefgried Mureşan, într-o postare pe Facebook.

El l-a comparat pe acesta cu un ”elev corigent care nu a învăţat tot anul” şi speră ”să rezolve în ultima clipă ceea ce nu a făcut tot anul”.

”Îi transmit domnului Manole că, între timp, Guvernul Bolojan i-a făcut tema şi a prezentat un proiect de lege. Tot ce mai are de făcut este să îşi convingă colegii din PSD să se întoarcă din vacanţă şi să o aprobe. Miza este mare: 770 de milioane de euro din PNRR şi o lege mai echitabilă pentru oamenii oneşti din sectorul public”, a susţinut Mureşan.