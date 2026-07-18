Siegfred Mureșan îl acuză pe Florin Manole de minciună. „ Îi transmit fostului ministru că aş fi venit cu plăcere dacă m-ar fi invitat”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că ar fi discutat cu fostul ministru al Muncii Florin Manole despre Legea salarizării, dacă acesta l-ar fi invitat, aşa cum susţine Florin Manole, subliniind că nu este încă în vacanţă parlamentară, spre deosebire de colegii din PSD ai fostului ministru al Muncii.
„Aşadar, ironiile despre vacanţă nu au nicio bază.”, a transmis Siegfred Mureșan.
Siegfred Mureșan: Florin Manole se comportă ca un elev corigent
Totodată, Mureșan îl ironizează pe Florin Manole, căruia îi transmite că Guvernul Bolojan i-a făcut tema, prezentând un proiect de lege a salarizării, și tot ce-i mai rămâne de făcut fostului ministru al Muncii este să-și convingă colegii din PSD să voteze acest proiect legislativ.
În același timp, Siegfred Mureșan îl acuză pe Florin Manole pentru faptul că, deși a avut un an la dispoziție, în calitate de ministru al Muncii pentru a veni cu un proiect pentru Legea Salarizării, acest lucru nu s-a întâmplat.
„Totuşi, dacă tot vrea să vorbim despre muncă şi vacanţă, amintesc că domnul Manole a avut un an întreg la dispoziţie, în calitate de ministru al Muncii, pentru a veni cu un proiect privind Legea salarizării. A eşuat să prezinte un proiect legislativ în timpul mandatului, deşi era ministrul responsabil de acest dosar şi era obligaţia sa”, a transmis, sâmbătă, Siefgried Mureşan, într-o postare pe Facebook.
El l-a comparat pe acesta cu un ”elev corigent care nu a învăţat tot anul” şi speră ”să rezolve în ultima clipă ceea ce nu a făcut tot anul”.
”Îi transmit domnului Manole că, între timp, Guvernul Bolojan i-a făcut tema şi a prezentat un proiect de lege. Tot ce mai are de făcut este să îşi convingă colegii din PSD să se întoarcă din vacanţă şi să o aprobe. Miza este mare: 770 de milioane de euro din PNRR şi o lege mai echitabilă pentru oamenii oneşti din sectorul public”, a susţinut Mureşan.
12 comentarii
Aici nu e virba de legea Manole sau Muresan. Doi caraghiosi, de altfel. Este vorba de o lege care va avea aceeasi soarta ca si precedenta, foarte laudata, de altfel, la vremea ei. Din pacate , aplicarea legii a lasat de dorit, asa cum va lasa si acum. Ne vom trezi peste 2-3 ani ca trebuie rezolvate aceleasi probleme ca in 2017. Calitatea legii este dlaba. Dezbateri in parlament nu au loc, macar ca nu sunt vine stie ce dpecialisti si acolo. Dar, oricum , se discuta cel putin. Poate apar norme mai bune din dezbateri decat daca legea este impusa de guvern. Si mai e ceva ce trebuie mentionat. Cum se face ca timp de 5 ani guvernele succesive, legislativele nu s- au preocupat de aceasta lege si acum este urgenta maxima? Ce fac de fapt acesti infivizi in serviciul public? In afara de dmenurile de rigoare care- i imbogatesc?
Vasile săracule , tot pîriciosul clasei ai rămas . Se pare că pe lîngă ,, ochiul și timpanul ,, , cel ma bine folosești limba . În ureche .
legea salarizarii=legea Manole
Perfidia i se scurge pe fata acesti humanoid.
Ministrul manole a avut de lucru sa fabrice la clientela ani vechime cu categorii de munca. Sa nu spuna ca nu stia ca nimeni nu-l crede. Si incompetent, nu a reusit sa faca o lege a salrarizarii intr-un an in care a preluat stafeta tot de la pa ra zitii pe se d e.
cat sunteti platiti pt a scoate basma curata pe Bolo?
de fapt 10 luni, din 23 iunie 2025-25 aprilie 2026 si de fapt a elaborat o lege, doar ca tu nu auzi decat ceea ce vrei si crezi ca coalitia PSD-PNL este buna doar cand ii ajuta sa fie votati la locale si europarlamentare prin comasare si liste comune, in rest responsabilitatea e doar a PSD-ului PNL-ul a fost la manastire din 2019 pana in 2026, iar Bolos, Catu, Orban, Ciuca si Bolojan au postit si au dormit…
pleaca la soros, de unde ai venit !
Don Vasilica, zies si neanfrantul Siegfried, mai scuteste-ne cu aerele astea. Treci la raport la cheful tau Besseu
Liberalii vor sa puna premier pe acest nestiutor ? Duamne fereste, apara si pazeste !
Fereste de omul mincinos si omul span.
Zigfrid și Crimhilda vreo 18 ani habar nu ai avut de Ro și acuma mare politician implicat.Hai și tir!