Sighiartău acuză: Nicuşor Dan, implicat în puciul de la PNL

Deputatul PNL Robert Sighiartău acuză direct că Nicușor Dan ar fi fost implicat în puciul din PNL. El vorbeşte despre schimbările din conducerea partidului, într-un interviu pentru Libertatea, realizat de Radu Eremia. Liberalul care este deputat și vicepreședinte al PNL susţine că evenimentele din ultimele luni au depăşit un simplu puci intern.

„A fost mai mult decât un puci. În Partidul Naţional Liberal au mai fost schimbări de conducere, au mai fost facţiuni care să aibă diferite păreri faţă de conducerea partidului, însă ceea ce s-a întâmplat în ultimele şase luni în Partidul Naţional Liberal este ceva fără precedent”, a declarat Sighiartău.

Robert Sighiartău, despre puciul din PNL și implicarea lui Nicușor Dan. „O intenţie de a rupe PNL”

Sighiartău explică faptul că oameni din diferite tabere politice s-au unit pentru a-l îndepărta pe Ilie Bolojan din fruntea partidului. Ulterior, aceştia l-au susţinut pe Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru.

„Şi-au dat mâna nişte oameni transpartinic pentru a-l da jos pe Bolojan în primă fază. Apoi pentru a-l pune pe Adrian Veştea, prim-ministru, în a doua fază, tot cu gândul de a rupe Partidul Naţional Liberal”, a spus el.

Nicușor Dan, implicat în „bătălia” pentru ruperea PNL, acuză Robert Sighiartău

Deputatul PNL susţine că preşedintele Nicuşor Dan s-a implicat în această confruntare, deşi se declara mediator.

„Dânsul a zis că-i mediator, însă în această etapă, în special de ruperea Partidului Naţional Liberal sau de schimbarea lui Ilie Bolojan, a fost implicat. Și, din păcate, cei care reprezintă aripa vechiului sistem s-au lăudat cu asta. Că preşedintele a participat la întâlniri cu dânşii, după nominalizarea domnului Veştea”, a afirmat Sighiartău.

El a adăugat că această situaţie este tristă pentru el, ca persoană care îl cunoaşte pe Nicuşor Dan şi care l-a susţinut pentru Primăria Capitalei.

Partidul „a devenit mai puternic”

Sighiartău susţine că, în ciuda loviturilor primite, PNL a rezistat şi s-a consolidat. El afirmă că membrii s-au strâns în jurul lui Ilie Bolojan.

„Nu vrem şi nu mai vor un partid care să primească deciziile din plic de la Cotroceni sau din alte părţi, ci vor un partid care să-i reprezinte, ca deciziile să se ia în interiorul Partidului Naţional Liberal”, a conchis deputatul PNL.